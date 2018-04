Dobré svačiny nejen pro školáky

MUFFINY S NEKTARINKAMI A ROZINKAMI

Na 12 kousků

Příprava: 20 minut + pečení 20 minut

* 80 g rozpuštěného zchladlého másla + trochu na vymazání formiček * 2 velká nebo 3 malá vejce * 200 ml mléka * 130 g cukru krupice * 1 sáček vanilkového cukru * 250 g hladké mouky * 1/2 prášku do pečiva * 70-100 g rozinek, propláchnutých a okapaných * 150 g nektarinek, nakrájených nadrobno

* 1 lžička nastrouhané citronové kůry, bio * 1/2 lžičky mleté skořice * 2 nektarinky k podávání, pokrájené na plátky

1. Troubu předehřejeme na 200 stupňů a formičky vymažeme máslem nebo do nich vložíme papírový košíček. Do mísy prosejeme mouku s kypřicím práškem. V jiné míse prošleháme máslo, vejce, mléko, cukr a vanilkový cukr.

2. Do mísy s moukou přidáme nadrobno nakrájené nektarinky, propláchnuté a okapané rozinky, citronovou kůru, skořici a směs promícháme s prošlehanými tekutými přísadami. Lžící rozdělíme těsto do připravených formiček a formu na muffiny nebo formičky na plechu vložíme do předehřáté trouby a pečeme asi 20 minut dozlatova.

3. Upečené muffiny necháme trochu vychladnout ve formičkách a pak je vyklopíme nebo pomocí košíčku vyjmeme. Přibalíme plátky nektarinek.

DOMÁCÍ MÜSLI TYČINKY

Na asi 12 tyčinek

Příprava: 15 minut + pečení 25-30 minut

* 150 g ovesných vloček * 1 lžička mleté skořice * 50 g cukru krupice * 20 g kokosu

* 40 g sezamu * 40 g rozinek * 50 g sušených meruněk * 5 lžic tekutého medu * 100 g slunečnicových semínek * 50-100 g lískových oříšků nebo mandlí * 100 g másla + trochu na vymazání

1. Odvážíme všechny suroviny a předehřejeme si troubu na 160 stupňů. Kastrol nebo čtvercovou formu o straně asi 23 cm lehce vytřeme máslem. Meruňky a rozinky propláchneme důkladně teplou vodou a osušíme. Meruňky nakrájíme nadrobno. Oříšky nebo mandle posekáme.

2. Rozehřejeme máslo a cukr a med a mícháme do úplného rozpuštění. Potom stáhneme z ohně, vsypeme zbylé přísady a promícháme.

3. Směs lžící přeneseme do připravené vymazané nádoby a uhladíme. Pečeme v předehřáté troubě asi 25-30 minut, dokud nezezlátne, a necháme úplně vychladnout. Po úplném vychladnutí plát vyklopíme a krájíme na jednotlivé díly.

SENDVIČE S TUŇÁKEM A RUKOLOU

Pro 4 osoby

Příprava: 10 minut

* 8 plátků celozrnného chleba * 1 konzerva tuňáka v olivovém oleji * 4 lžíce lučiny nebo sýra cottage * 1 mladá cibulka s natí * 1 lžíce citronové šťávy * sůl * 2 hrsti rukoly

Salátové lístky dobře opláchneme pod studenou vodou a necháme okapat nebo je osušíme. Cibulku očistíme a usekáme najemno. Tuňáka slijeme a v misce rozmačkáme se sýrem a promícháme s pokrájenou cibulkou a citronovou šťávou. Podle chuti osolíme. Polovinu chlebů potřeme tuňákovou pomazánkou, poklademe lístky rukoly a přiklopíme zbylými chleby. Krajíce přepůlíme a podáváme nebo zabalíme do papíru a plastové krabičky.

Tip

Na pomazánku použijte větší kousky konzervovaného tuňáka nebo jakoukoliv uzenou rybu. Obdobně můžete připravit pomazánku z nasekané šunky a lučiny nebo pomazánkového másla.

TORTILLOVÉ BALÍČKY

Pro 4 osoby

Příprava: 15 minut

* 4 tortilly * 6 lžic tvarohu * 2 lžíce zakysané smetany * 1-2 stroužky česneku * sůl a mletý pepř * 1 lžíce bylinek * 1 velká mrkev * půlka pórku * 2 menší barevné papriky * 4 menší rajčata * 4 lžíce strouhaného čedaru či jiného tvrdého sýra * listy ledového salátu

Tvaroh promícháme se zakysanou smetanou a ochutíme prolisovaným česnekem, solí, pepřem a jemně usekanými bylinkami. Zeleninu omyjeme, očistíme a nakrájíme. Tortillové placky potřeme tvarohovou pomazánkou, posypeme nastrouhanou mrkví, usekanou cibulkou nebo jemně pokrájeným pórkem, poklademe tenkými proužky paprik, plátky rajčat a posypeme strouhaným sýrem. Nakonec obložíme omytými a osušenými listy salátu, okraje placek ohneme dovnitř a tortilly stočíme. Zabalené tortilly přepůlíme a převážeme pažitkovou natí nebo je zabalíme do papíru.

Tip

Placky můžete pro změnu potřít avokádem rozmačkaným s citronovou šťávou, solí a pepřem a obložit rajčaty, okurkou, šunkou nebo pečeným kuřecím či krůtím masem, listy salátu apod.

TĚSTOVINOVÝ SALÁT SE ŠUNKOU

Pro 4 osoby

Příprava: 25 minut

* 250 g krátkých těstovin, např. vřeténka

* 150 g karotky * 200 g fazolových lusků * 200 g dušené šunky * 2 lžíce panenského olivového oleje * sůl * citronová šťáva na dochucení

Těstoviny uvaříme podle návodu na obalu. Asi 5-7 minut před koncem varu přidáme oloupanou očištěnou karotku a nakonec i očištěné fazolové lusky a dovaříme takzvaně na skus. Těstoviny se zeleninou slijeme, krátce propláchneme studenou vodou, necháme okapat, promícháme s olivovým olejem a dáme vychladnout. Karotku nakrájíme na plátky, fazolové lusky můžeme překrájet. Šunku pokrájíme nadrobno nebo natrháme na menší kousky a vmícháme k těstovinám se zeleninou. Dochutíme solí a citronovou šťávou.

Tip

Zeleninu můžete uvařit zvlášť třeba v páře a přidat až k uvařeným a slitým těstovinám společně se šunkou. Dochucovat můžete trochou pepře a čerstvě usekanými bylinkami nebo zelenými natěmi.

QUICHE S PAPRIKAMI A SE ŠUNKOU

Příprava: 10 minut + pečení 40-55 minut

Na těsto:

* 200 g hladké mouky * 1 vejce * 100 g másla * 1 lžička soli

Na náplň:

* 1 lžíce olivového oleje * 1 cibule * 3 menší papriky * 150 g šunky * 300 ml smetany 33% * 100-150 g sýru typu ementál * 5 vajec * sůl a mletý pepř

1. Na vále nebo v robotu promícháme mouku se solí a pomocí nože nebo hnětače zapracujeme nakrájené máslo. Přidáme vejce a rychle zpracujeme vláčné těsto. Je-li těsto příliš drobivé, přidáme lžíci studené vody.

2. Těsto vytvarujeme do koule, zabalíme do fólie a necháme v lednici minimálně půl hodiny odpočinout. Mezitím si předehřejeme troubu na 200 stupňů a připravíme náplň.

3. Cibuli nakrájíme na plátky, papriky na tenké proužky, stejně tak i šunku. V hlubší pánvi zpěníme na oleji cibuli, přidáme papriky a na mírnějším ohni opékáme asi 5 minut. Přidáme pokrájenou šunku a ještě společně osmahneme.

4. Nádobu stáhneme z ohně a k zelenině vlijeme smetanu s rozšlehaným vejcem.

5. Nakonec zamícháme hrubě strouhaný sýr, osolíme a opepříme. Z těsta vyválíme na pomoučeném vále placku o něco větší, než je forma, a přeneseme ji do máslem vymazané dortové nebo koláčové formy.

6. Těsto propícháme vidličkou a pečeme v předehřáté troubě asi 15 minut. Na předpečený podklad vlijeme připravenou náplň a rozetřeme ji. Koláč vrátíme do trouby a pečeme na spodní mřížce, dokud náplň nezpevní, asi 30-40 minut. Hotový quiche necháme chvíli zchladnout ve formě nebo na mřížce, poté krájíme na jednotlivé řezy.