Dobré rady, aby vaše cukroví mělo šarm a půvaby

Dobrou máslovou chuť ničím nenahradíte a já tvrdím, že máslo nemá sestru ani bratra. Bohužel je také pravda, že když dva dělají totéž, nemusí se dojít ke stejnému výsledku.

Určitě je důležité si připomenout pár základních rad, jak vánoční pečení zbytečně nepokazit. A když už se náhodou stane, že máme na stole jen samé polámané sušenky, je potřeba přemýšlet, jak s nimi naložit, aby se mohly důstojně posadit na vánoční tabuli. Vyhodit jen tak do odpadkového koše všechno naše úsilí a dobré suroviny je škoda.

1. Než se pustíte do pečení, je potřeba myslet na to, aby všechny suroviny měly stejnou pokojovou teplotu. Mouku máte v kuchyňské poličce, vejce a máslo v chladničce, je potřeba dát jim trochu času, aby se teplotní rozdíly srovnaly. To je moc důležité! Stačí na to cca 15 minut.

2. Při práci s moukou je dobré myslet na její provzdušnění. Možná vám přijde staromódní prosívat mouku před pečením přes jemné síto, ale věřte tomu, že jinak ji nenadlehčíte a neprovzdušníte. Rozdíl je opravdu znát a nějaká ta minutka navíc už nikomu neublíží. Samotné zpracování těsta by se mělo stihnout do 5 až 7 minut.

3. Když připravujeme máslové těsto, budeme muset počítat s dobou na jeho odležení v chladu. To je důležité proto, aby se lepek v mouce uklidnil a při vložení do horké trouby nedošlo ke sražení těsta. S odpočatým těstem se také mnohem lépe pracuje. Takto připravené těsto vydrží pár dnů v chladničce, tak si ho můžete připravit do zásoby. Těsto zabalte do fólie, aby neosychalo.

4. Existují varianty levnějšího a dražšího máslového těsta. Je potřeba si rozmyslet, do kterého se pustíme. Já doporučuji variantu dražší, protože má nesporné výhody. Např. u lineckého pečiva není potřeba vymazávat plech, protože těsto je samo o sobě tučnější, a pokud připravujeme formičkové pečivo, jako jsou linecké košíčky, oceníme to rovnou dvakrát. Bez pracného vymazání upečené košíčky vyskakují z formiček tak snadno, že si nemusíme dělat starosti, co s těmi polámanými. Pečlivě si přečtěte recepturu, a kde doporučují použít celé vejce, té se vyhněte. Křehkost pečiva zaručí jenom žloutek!

5. Když nechcete mít práci s mytím pečicích plechů, sáhněte po roli pečicího papíru. Papír na plechu někdy nechce držet a sesouvá se z jedné strany na druhou. Stačí na plech cáknout pár kapek studené vody a papír na navlhčenou plochu přitisknout. Nyní už se z místa ani nehne!

6. Nejlépe se pracuje s těstem, když máme chladné ruce, jak říká úvodní přísloví. Ruce si ochlaďte pod studenou vodou nebo si dlaně ochlazujte zásobníkem na led z vaší cestovní chladničky.

7. Aby se upečené vykrajované vánoční cukroví nelámalo při vyndavání z horké trouby, je výhodné péct ho na pečicím papíru a ještě horké opatrně stáhnout z plechu i s papírem. Když pečivo trochu prochladne, není tak křehké a můžeme ho pohodlně sesunout.

8. Čokoládová poleva nemá ráda změny teploty. Když ji z tepla kuchyně přenesete do chladničky, může se stát, že na nazdobeném cukroví popraská. Nechte ji zvolna prochladnout a teprve potom uskladněte v chladné místnosti.

9. Vánoční perníčky budou krásně vláčné, když při zadělávání těsta nezapomenete zapracovat též několik lžic černého čaje. Zdobení bílkovou polevou jde krásně za pomoci kornoutku z pergamenového papíru, kterému ustřihneme špičku tak, aby se polevou dala kreslit tenoučká linka.

10. Cukroví bude mít ještě ořechovější vůni, když ořechy před mletím opražíme na suché pánvi. Nejvoňavější jsou vlašské.

11. Když se vám opravdu stane to nejhorší, že většina cukroví je polámaná a opravdu by žádnou parádu na štědrovečerní tabuli neudělala, zkuste např. nepečený vánoční dort. Všechny chutné drobečky rozdrtíte, spojíte s kouskem utřeného másla, kapkou rumu nebo jiného likéru a vyložíte jimi dno dortového korpusu. Pořádně hmotu přitiskněte, aby vznikla pevná spodní poklička. Potom už stačí připravit krém (báječný je lehký tvarohový s přidáním želatiny), proložíte kousky ovoce a necháte vychladit. Takového vánočního dortu si každý všimne a bude dokonalou ozdobou vašeho stolu. Nikdo nepozná, kolik se do něj schovalo zlámaných lineckých srdíček, vanilkových rohlíčků nebo perníčků.

12. Sněhové pusinky upečte v případě, že zbudou vaječné bílky, pro které se těžko hledá lepší uplatnění. Lehoučký a nadýchaný sníh zvládnete během chvilky, ale musíte se vyvarovat několika chyb, kvůli kterým by se nemusel podařit vůbec. Nádoba na šlehání musí být opravdu dobře umytá. Pokud je v ní jen zbytek mastnoty, sníh se vám nepodaří našlehat. Sníh se šlehá ze studených bílků, proto je nenechávejte dlouho stát na kuchyňské lince. Dávejte pozor, aby se tam nedostal ani kousek žloutku. Rozhodně šlehejte ve vysoké nádobě, ve které sníh nabývá rychleji na objemu. Když do bílků přidáte před šleháním špetičku soli, bude kyprý a nadýchaný. Dobře našlehaný sníh poznáme tak, že do něj řízneme nožem a řez se neztratí.

13. I při akutním nedostatku času a při chronické nechuti k pečení můžete zkusit něco z repertoáru nepečeného cukroví. Záležitost jako ze snu jsou čokoládové lanýže, třeba s koňakem a chilli. Úspěch receptu se skrývá v dobré čokoládě. Kupte si kvalitní s vysokým podílem kakaa (70 %).

14. V každém případě můžete vsadit na ovoce. Pečená jablka plněná ořechovou nádivkou se objevovala už v lidové vánoční kuchyni, tak proč si na ně nevzpomenout i dnes. Chutné je i sušené ovoce, které nejen dobře vypadá, ale i báječně chutná. Nakupujte ho v bioprodejně, protože máte jistotu, že bude nesířené. Kdo najde čas, může některé kousky namočit do dobré čokoládové polevy. Vánoční večer by mohl být příležitostí pro čokoládové fondue. Stačí mít misku čerstvého ovoce a namáčet si ho do horké čokoládové lázně. Třeba najdete pod stromečkem soupravu na fondue. U téhle dobroty si na vánoční cukroví ani nevzpomenete.

15. Pokud si nevěříte a jste pověrčiví, nepouštějte se do pečení vánočky. Dříve se říkalo, že když se vánočka sesune nebo natrhne, nebudete mít v příštím roce štěstí. Vánočka nepatří mezi začátečnické kousky, ale na vánoční štólu si můžete troufnout. Kynutá vánoční štóla se peče již začátkem prosince, ale ta z tvarohového těsta se nemusí nechat rozležet, je výborná a zvládne ji každý. Sežeňte si na ni recept. Pokud vám doma chybí, s důvěrou se obraťte třeba na mou internetovou školu vaření nebo na gurmánka. Najdete tam osvědčené vánoční receptury, kterými ještě na poslední chvilku můžete překvapit.

Rada poslední:

Vánoční pečení musí být radost, a nikoli maraton. Klidně se pasujte na méně pilnou hospodyni a ušetřený čas věnujte záležitostem příjemným, které můžete prožít jen o Vánocích. Nejlepší vánoční vůně není ta, která se vznáší nad miskou plnou cukroví.

Ta nejlepší vůně je esencí poskládanou z drobných pocitů všech malých radostí, které prožíváte se všemi svými nejbližšími na nejkrásnějším místě na světě... doma!