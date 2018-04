Dobrá zpráva ze zámoří: stačí docela málo

Američtí školáci už to mají vědecky potvrzené: čím dál tím víc jich je obézních, většina má málo pohybu a někteří z nich mají takovou hladinu cholesterolu v krvi, která by vyburcovala každého doktora z klidu.Výzkumníci z Univerzity Chapel Hill v Severní Karolíně sledovali v roce 1991 po dobu dvou měsíců 422 právě takových třeťáků a čtvrťáků. Třetina z nich si dvakrát týdně povídala se svým učitelem při vyučování o zásadách správného stravování a třikrát týdně propocovala trička při dvacetiminutovkách poctivého, avšak veselého cvičení. Druhá třetina cvičila také intenzivně, místo kolektivního povídání však měli jednotliví žáci individuální konzultace se zdravotní sestrou. Poslední, kontrolní skupina pak jen plnila běžný školní program.Po dvou měsících měla první skupina cholesterol nižší v průměru o 12 procent, druhá o 10 a třetí o 2 procenta, pravděpodobně proto, že dětský cholesterol kolísá."Myslela jsem, že zdravotní sestry budou úspěšnější," konstatovala vedoucí výzkumu Joanne Harrellová. "Každopádně se ale ukázalo, že v devíti letech není ani trochu brzy začít bojovat s vysokým cholesterolem a že školní program nemusí být vůbec drahý, aby byl účinný."Zbývá dodat to nejpodstatnější: děti, které tímto programem prošly, si udržely nižší cholesterol i při kontrolním měření v dalších letech.