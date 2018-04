Dobrá zpráva: dětí konečně přibývá

Devítiměsíční dvojčata Anna a František jsou jedni z prvních, kdo letos demografům udělal radost. Podle středeční zprávy statistiků dětí přibývá.

Anna a František se narodili hned 5. ledna. A to matce, které bylo v době pádu komunistického režimu devatenáct let. Dřív než přišly děti, vyzkoušela všechna lákadla, která jí život najednou nabízel. O dětech tehdy moc nepřemýšlela.

"Řada mých kamarádek si pořídila děti až teď, po třicítce. Když nám bylo devatenáct, přišla revoluce a s ní spousta možností. Bylo by mi líto toho nevyužít," vysvětluje čtyřiatřicetiletá Jarka Rytychová.

Sama tehdy vycestovala do zahraničí a čtyři a půl roku patřila k nejúspěšnějším českým modelkám. "S výjimkou Austrálie jsem procestovala celý svět," vysvětluje. Právě proto si teď, když si splnila řadu přání, o to víc vychutnává možnost být matkou.

Zdaleka není sama. Zatímco před patnácti lety byl průměrný věk prvorodiček jedenadvacet let, dnes se nejčastěji rodí děti šestadvacetiletým ženám. Ženy zkrátka mateřství odložily na později. "A tento věk ještě stoupne. Během pěti let odhaduji, že se vyšplhá na osmadvacet," míní Jiřina Růžková z Českého statistického úřadu.

Dětí bude přibývat

Odkládání mateřství má také svá rizika. Se zvyšujícím se věkem se podle lékařů snižují šance na rodičovství. "Proč jsem neměla děti dřív? Prostě nepřicházely. Nakonec nám pomohli lékaři. Děti se narodily díky umělému oplodnění," říká Rytychová.

"Když je člověku přes třicet, hůř se péče o děti zvládá fyzicky než třeba v pětadvaceti. Ale o to víc si to užívám. Nemám pocit, že by mi cokoli utíkalo, že bych o něco přicházela," dodává.

Prý by chtěla ještě jedno dítě. V tom je spíše výjimkou. "Potíž je v tom, že ženy po třicítce své mateřské city uspokojí jedním dítětem a další už pak neplánují. To ale k zastavení vymírání Česka nestačí," upozorňuje demografka Jiřina Růžková. Podle prognóz statistického úřadu poroste počet narozených dětí velmi mírně (i díky očekávané vlně přistěhovalců) až do roku 2030.