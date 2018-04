Do Velké jarní proměny jsme vybrali čtenářku Soňu

Tentokrát jsme dali příležitost těm čtenářkám, které nechtěli jen tak lehce svůj vzhled upravit, ale těm, které byly ochotny podstoupit radikální změnu. Studio Bomton nabízí zdarma služby kadeřníka, vizážisty, manikérky, pedikérky i módní stylistky.

Kandidátky do velkého hlasovacího finále jsme vybrali společně s Bomton studiem. V hlasování jste mohli finalistkám přidělit až tři hlasy. Anketa skončila v neděli 4. dubna půlnocí.

Tři čtenářky, které od vás dostaly nejvíc hlasů, postoupily do velkého superfinále. Vítězku nakonec vybrala redakce.

"Sebekriticky si myslím, že bych opravdu už řádnou změnu potřebovala," napsala nám do redakce sympatická paní Soňa. "Ještě nikdy jsem nebyla u vizážisty a nikdy mě nikdo nelíčil. Ještě nikdy jsem se podobné akce na zkrášlování neúčastnila, ale teď bych měla veliký zájem. Moc se nemaluji, pokaždé když se na to vrhnu vypadám jak sůva a když se mi to povede, tak mi malování sleze z obličeje během jedné hodiny. Nevím z jakého důvodu, ale je to tak:) Táhne mi na 37 let a na ´stará kolena´ bych se chtěla nějak vyfešákovat. Fotka. Je asi rok stará nic se nezměnilo, jen mi přibyly asi tři kila navíc. Je to tím, že jsem si našla nového partnera, a teď spolu večeříme dieta nedieta."