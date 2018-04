Do proměny v salonu Joshua půjde Jitka!

koho proměníme? hlasovali jste zde

Kandidátky do velkého hlasovacího finále jsme vybrali společně se salonem Joshua. V hlasování jste mohli finalistkám přidělit až tři hlasy.

Tři čtenářky s nejvíce hlasy postoupily do velkého superfinále, kde o vítězce rozhodla redakce společně se salonem. Anketa skončila v neděli 23. května půlnocí.

Jitce je 37 let, vystudovala ekonomickou školu a 14 let pracovala v obchodní sféře a šetřila, aby si mohla splnit přání a vystudovat ještě zahradnictví. "A to se mi zatím daří," napsala do redakce. Nyní studuje 4. rokem na ČZU obor produkční zahradnictví. "Přihlásila jsem se, protože bych chtěla zapadnout mezi své o 14 let mladší spolužáky :-) ...už mi začínají šedivět vlasy..."