Do práce můžete vyrazit i v šortkách, říká stylistka. Mistr etikety oponuje

Někteří odborníci na etiketu silně brojí proti šortkám na pracovišti. "Kraťasy a šortky patří do takzvaného casual stylu, hodí se tedy pro volný čas. V žádném případě nepatří do práce," tvrdí mistr etikety Ladislav Špaček.

I nový ministr životního prostředí Pavel Drobil vydal ve svém úřadu pravidla oblékání. "U mužů uzavřená společenská obuv, dlouhé kalhoty, košile a kravata, u žen společenská obuv, sukně přiměřené délky či kalhoty a halenka," uvádí nová směrnice.

Jak to tedy s šortkami do práce je? "V úřadech, firmách, kde pracovník přijde do styku se zákazníky či klienty nebo ve společnostech s obchodní činností, šortky nejsou přípustné vůbec," striktně upozorňuje Ladislav Špaček. Výjimkou je méně formální prostředí, případně firma, kde není nařízený takzvaný business dress-code. "Tam si žena může dovolit vzít šortky, které jsou ale elegantní. To znamená z velmi kvalitních materiálů, nejlépe s puky, v délce ke kolenům či lehce nad," dodává Špaček.

Česká realita S fotografem jsme před business centry fotili potenciální modely šortek do práce. V českých poměrech se ještě tolik nezabydlely, alespoň ne takové modely, které by se do business šatníku hodily. Při dobré vůli model vhodný i do práce. Stačí zvolit elegantní vršek, nejlépe top či košili s delšími rukávy a lodičky. V naší FOTOGALERII vám alespoň přiblížíme, proč se daný model do práce hodí, nebo naopak nehodí.

Návrháři jsou však jiného názoru. Podle nich jsou kompromisem mezi dress-codem a horkým letním počasím právě krátké kalhoty, které ve velkém nahradily sukně všech délek.

Pohled na přehlídková mola jasně ukazuje, že ani sexy kousek garderóby nemusí čekat ve skříni na víkendové výlety a dovolenkovou cestu.

Šortky neváhejte zařadit do svého pracovního šatníku, pokud ovšem nepracujete ve velmi konzervativním prostředí, kde nesmíte opomenout punčochy ani v tropických teplotách a pečlivě zakrývat kolena.

Ptáte-li se, zda v takových případech nemáte nárok na příspěvek na ošacení, Ladislav Špaček má jednoduchou odpověď: "Jedenáct let jsem pracoval na Hradě. Musel jsem mít alespoň deset obleků, dvacet košil a několik párů obuvi, a přitom jsem měl patnáct tisíc hrubého. Člověk, který přijme pozici ve firmě, kde se vyžaduje dress-code, s tím musí už předem počítat a své výdaje tomu přizpůsobit."









A jak tedy šortky nosit?

Klíčem k dokonalému vzhledu je střídmost, jakmile si zvolíte jeden odvážnější kousek, zbytek ponechte decentní. V praxi to znamená, že ke krátkým nohavicím rozhodně nenoste tílka, průhledné topy, velké výstřihy a krátké rukávy. Paže zakryjte minimálně po lokty a místo trička sáhněte po klasické košili a tradičně střiženém saku ze vzdušného materiálu, ideální je len a bavlněné směsi.

Omezení samozřejmě platí nejen ohledně vršku, zřetel berte také na možnosti své postavy. Neznamená to, že nositelky velikostí větší než 40 si nemohou obléci šortky. Hlavní kritériem není ani tak velikost, jako pevnost nohou.

Spousta žen, které si kupují velikosti 44 i 46, má krásná, pevná, hladká stehna, a tak si mohou je dovolit ukazovat. Stejně tak nohy žen, které nosí velikost 36, nezaručují skvělý výsledek.

Pro ještě lepší vzhled svých nohou si obujte vysoké podpatky či letní sandále na vysokém klínku, který se stal hitem letních měsíců.

Pokud si netroufáte na krátké šortky, nemusíte se tohoto trendu vzdát. Stejně módní jsou i tzv. cyklistické šortky ke kolenům nebo si vyberte úzké kalhoty do půlky lýtek. Oboje vypadá elegantně a skvěle se hodí do kanceláře i na pochůzky po městě. K nim vysoké podpatky rozhodně patří. Opticky prodlouží a zeštíhlí lýtka.

Oficiální dress-code pánům šortky nepovoluje

Pro pány nic z výše uvedeného neplatí, v jejich letní kancelářské garderóbě jsou šortky jedno velké tabu. Jedinou výjimku tvoří snad jen řidiči kamiónů a venkovní manuální profese, všichni ostatní mohou na krátké nohavice zapomenout.

"Mužský dress-code nepovoluje jakékoli šortky či kraťasy. Přípustné jsou jen dlouhé kalhoty a uzavřená obuv," uvádí Ladislav Špaček.

V horkém počasí by se muži měli vyhnout umělým materiálům, kalhoty ze lnu poslouží rozhodně více a též přinesou větší pohodlí než neprodyšné tkaniny. Šortky si mohou nechat na víkend a dovolenou.