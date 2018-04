Do postele jen s knížkou aneb manželství bez sexu

Hřebíčky do manželské rakve 1.V SEXU NEEXISTUJE ŽÁDNÁ NORMA Navzdory tomu, co říkají všechny průzkumy o četnosti milování, tak je někdo spokojený, když má sex pětkrát za týden, dalšímu stačí milovat se jednou za měsíc a někdo ho nepotřebuje skoro vůbec. Nic z toho není nenormální, záleží na chuti každého. 2.PRAVIDLO STŘEDY Nucení na sex, takzvané pravidlo středy, do svého vztahu nezavádějte. Sex sice proběhne, ale dlouhodobě má za následek další pokles sexuální touhy, vznik dysfunkcí (poruchy erekce, orgasmu, bolesti při styku) a vztah jen zkomplikuje. 3.JAKO V HORÁCH Milování by měla být záležitost spontánní touhy dvou svobodných lidí. Pokud chcete mít spokojený vztah, přizpůsobte frekvenci sexu tomu méně aktivnímu z partnerů, ne naopak. Je to stejné jako v horách, kde se silnější vždycky přizpůsobí tomu slabšímu. 4.POZNEJTE SE Sex ve vašem životě rovná se jen několik monotónních pohybů, po kterých vám navíc neubudou kila ani nenarostou svaly? Nemusí to být jen vina partnera, jen se třeba neznáte a nevíte, co vám dělá dobře. Experimentujte ve svém sexuálním životě. Protějšek to určitě potěší víc než věčně znuděný výraz ve vaší tváři. 5.NEVĚRA JAKO LÉK? Nevěru jako univerzální lék vám nikdo nedoporučí, ale existuje mnoho dvojic, kdy jeden z partnerů (někdy dokonce oba) řeší sexuální frustraci mimomanželským paralelním vztahem se všemi jeho možnými přínosy i riziky.