Do Plzně míří laboratoř, která změří křehkost kostí

16:00 , aktualizováno 16:00

Jednu z nejčastějších civilizačních chorob, osteoporózu, odhalí mobilní laboratoř, která bude v Plzni od 15. do 17.srpna. Lidé se dozvědí, co mají udělat pro prevenci nemoci, kterou trpí 800 tisíc Čechů nad 25 let.