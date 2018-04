Do obchodů s normálním oblečením téměř nechodím, říká Martina Kociánová

Nechat si ušít oblečení není v dnešní době levná záležitost, ale Martina Kociánová raději vsadí na kvalitu a nechá si vyrobit na míru jeden pořádný kousek, který jí vydrží a může ho kombinovat. „Já jsem dřív módu řešila mnohem více. Asi jako každá mladá holka. Teď už jsem přestala sledovat módní trendy. Samozřejmě se okolo sebe rozhlížím a zhruba vím, jak se svět módy vyvíjí,“ sdělila Kociánová.

Postupem času se naučila věci kombinovat, takže jí ke změně outfitu stačí jen malý detail. „Dokážu si s oblečením víc vyhrát. Ztratila jsem potřebu na někoho dělat dojem. A přestala jsem řešit, co o tom kdo napíše,“ prozradila. Na běžné obchody téměř zanevřela. Vyhovuje jí komunikace s módní návrhářkou, kterou má léty prověřenou.

„Spolupracuji s Jarkou Sedláčkovou a teď i s její dcerou Dominikou. Tyto dámy mi začaly před lety šít večerní šaty a později i všechno ostatní. Vlastně jsem se odnaučila chodit po obchodech. Samozřejmě jsou věci, které si musím nakoupit, ale upřímně nesnáším nakupování. Jednak v té záplavě věcí nedokážu najít nic pořádného a pak jsem tam ztracená a zmatená. Vždycky se mi to všechno slévá, připadá mi to jako hadry a nerada takto trávím svůj volný čas,“ svěřila se zpěvačka. Mezi ženami je tak spíše výjimkou.

Přehlídka Natali Ruden. Uváděla ji Martina Kociánová (2. října 2012, Praha).

„Se synem opravdu nemám času nazbyt. Moje nákupy se pak odehrávají během dvaceti minut. A to do toho ještě synovi musím koupit džíny a dvě trička. Chci se mu maximálně věnovat a čas trávit něčím smysluplným,“ dodala upřímně.

„Syn naštěstí ještě není ve věku, kdy by mi diktoval, co chce koupit. Co dostane, to nosí. Ale už se stává, že si postaví hlavu a řekne, že v něčem ven nepůjde. Přes to nejede vlak. Ale to se stává opravdu výjimečně,“ doplnila s úsměvem.