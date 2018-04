Do módy se vrací děti květin

CESTA K MAHARÁDŽOVI





Overal s barevným indickým vzorem je velmi nápadným oblečením. Hodí se k sebevědomé ženě s velmi dobrou figurou. Pohodlný model oceníte hlavně v oblastech s velmi horkým podnebím.

POD SLAMĚNÝM KLOBOUKEM





Volnější barevné šaty mohou být kouzelnou skrýší. Zajímavý detail, jako například barevná kontrastní stuha na tomto modelu, odvede pozornost od nedokonalosti postavy. Podobné šaty využijí i nastávající maminky.

PRINCEZNA NA HRÁŠKU





Veselé dlouhé šaty a vypasovaný živůtek budou zářit hlavně na bronzově opáleném těle. Maximální délka šatů, které sahají až ke kotníkům, sluší více vysokým postavám. Pokud jste se ale zamilovala do podobného modelu a jste menšího vzrůstu, poohlédněte se po šatech s drobnějším vzorem.

KVĚTINOVÁ GENERACE





Hippie styl nezůstal v zapomnění, jeho dozvuky se v módě objevují stále častěji. Pokud si pořídíte do svého šatníku volnou květovanou tuniku, určitě ji několik let bohatě užijete. Královnu Woodstocku z vás pak udělají klasické džíny s nohavicemi do zvonu.

ZÁPLAVA KVĚTIN





Žabičkovaný top s jemným vzorem působí lehce a jednoduše ve spojení s tmavými džínami. Oživení dosáhneme, když na krk pověsíme několik výrazných šňůr s barevnými skleněnými korálky. Velké sluneční brýle pak jsou tou správnou tečkou.

ŠÁTKOVANÁ





Velký barevný šátek oceníte zejména tehdy, když se i v parném létě často pohybujete v klimatizovaných místnostech. Zdánlivě nekombinovatelné květinové vzory a geometrické tvary se rozhodně nemusí "tlouci".

NA HOUPAČCE





Dlouhé volánové šaty patří k letošním hlavním trendům a nechyběly na žádné módní přehlídce. Inspirace romským folklorem zamávala zkrátka se všemi a barevné široké a dlouhé šaty si každý zamiloval.

PANÍ DOMU





Top bez ramínek a skládaná sukně z bavlny patří k nejpohodlnějšímu oblečení. Jestli se stydíte ukazovat holé paže, sáhněte po bolerku s krátkým rukávem. Maskovací efekt je zaručen a model pak působí elegantněji.