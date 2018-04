Do módy přichází anální sex

"Jsou dvojice, které našly v análním milování zalíbení, jiní lidé by si raději ukousli jazyk, než aby slovo anální soulož byť jen vyslovili," vysvětluje sexuoložka Hana Fifková.

Párů, které anální sex láká, každopádně přibývá. Na tom se Fifková shoduje s kolegou Radimem Uzlem. Přičítají to tradičnímu českému liberalismu a čím dál větší otevřenosti, s níž se o sex zajímají média, a v neposlední řadě dostupné pornografii, kde se tato praktika uplatňuje velmi často.

"Anální sex přichází do módy," říká ne zrovna nadšeně Radim Uzel. Podle něj sice ze zdravotního hlediska nelze nikomu tuto "módu" zakázat, ale zdraví prospěšná prý zrovna není. "Přináší mnohonásobně vyšší riziko sexuálně přenosné choroby včetně viru HIV. Konečník také není z anatomického hlediska k pohlavnímu styku příliš vhodným orgánem. Může tu docházet k jemným poraněním křehké sliznice, což vede jednak k obtížím při vyprazdňování a zvyšuje se riziko přenosu nejrůznější infekce. K tomu přispívá také okolnost, že sliznice není přirozeně zvlhčována, takže je zapotřebí použít většího množství lubrikantu," vysvětluje Uzel a dodává, že tato forma milování je také rozhodně méně estetická.

Od "nikdy" až po "super"

"Zkusila jsem to jednou, ale ani mně ani partnerovi to nic neříkalo," uvedla třiatřicetiletá Johana. "Navíc jsem četla, že když anál praktikujete, máte na stáří problém s udržením stolice. Takže už vím, že nikdy!" Její obavy jsou však liché. O funkci svěrače se bát nemusíte, pokud si ovšem neužíváte anální sex profesionálně po léta a několikrát denně.

Jasno měla do svých šestačtyřiceti let také Kamila. "Mám teď úžasného milence," pochvaluje si rozvedená paní, která se ještě donedávna této praktiky doslova štítila. "Přítel mě nepřemlouval, ale hlazením zjistil, že jsem v těch místech velmi vzrušivá. Zkusil to až po nějaké době a byl velmi jemný. Je to fakt super," rozplývá se nyní Kamila.

Podobnou zkušenost popisuje také šestadvacetiletá Lucie: "K análnímu sexu jsem měla vždy odpor. Nikdy jsem si nedovedla představit, že bych něco takového mohla dělat. Jenže pravidlo Nikdy neříkej nikdy se u mě vyplnilo doslova a do písmene. Poprvé jsem ho vyzkoušela s dlouhodobým partnerem asi před čtyřmi roky. Ale nešli jsme ´rovnou na věc´, začalo to spíš příjemným drážděním konečníku, v podstatě si mě partner ´oťukal´, jak budu reagovat, a teprve poté jsme se odhodlali přímo k análnímu sexu, samozřejmě za dodržení přísné hygieny a dostatečné lubrikace. Od té doby je pro nás anální sex příjemným občasným zpestřením. Myslím, že pokud to chtějí oba partneři a navzájem se nestydí říct, co jim je příjemné a co už ne, potom je to v pořádku."

Problém mají spíš ženy

Konečník je u obou pohlaví dosti významná erotogenní zóna, o tom není pochyb. Přesto se zdá, že odvážnější jsou v tomto směru muži. Zpravidla oni jsou iniciátory. "Anální sex mám rád. Dá to sice někdy dost přemlouvání, ale stojí to za to. Partnerka si nejdřív nebyla jistá, ale časem si zvykla a nakonec ho dokonce sama vyžadovala, " říká například sedmadvacetiletý Zdeněk, zatímco stejně stará Hanka je zděšená: "Myslela jsem si, že jde spíš o nějakou úchylnou praktiku. Nikdy by mě nic takového nenapadlo, ale kdybych byla hodně zamilovaná, třeba bych něco takové kvůli partnerovi i vydržela." V půlce cesty k lákavému cíli je i jedenatřicetiletý Matouš. Oba už s partnerkou objevili ony anální erotogenní zóny. "Líbí se jí hlazení, ale víc stále nechce."

Takovým párům by sexuoložka poradila kombinovat dráždění penisem v konečníku se stimulací klitorisu. "Ženy využívají kromě dobré citlivosti konečníku i zprostředkované dráždění pochvy přes společnou stěnu, což v malé pánvi, kde jsou orgány hodně "namačkané", bývá obvyklé," popisuje.

Fifková sice nemá po ruce průkazné studie, ale z praxe usuzuje, že mužů s pozitivním vztahem k análnímu sexu je víc než žen a že také muži k němu dají častěji popud jako první. "Usuzuji tak proto, že mužská sexualita je biologicky dobře vyzbrojena a muži dosahují vzrušení a orgasmu na mnoho způsobů, tedy i při anální souloži. Mužům také napomáhá menší množství předsudků, otevřenější vztah k sexu, nestydí se.... Na ženské straně nacházíme více postojových komplikací: konzervativismus, prudérnost, stud. A také více komplikací biologických: složitější dosahování vzrušení a orgasmu. Samozřejmě tím nemyslím všechny muže a všechny ženy. Nerada bych, kdyby to znělo černobíle," vysvětluje sexuoložka. Radim Uzel považuje zdrženlivost a nechuť k análnímu sexu především za výsledek sexuální výchovy. "A myslím, že je to tak správné," dodává.

"Ve starověkých kulturách nebyl anální sex nic nepřirozeného. Za jednu z nejkrásnějších řeckých bohyní byla považována Kallipygos ("S krásnou zadnicí")," vysvětluje Hana Fifková. "Oceňování kallipygického půvabu vybízelo Řeky k anální souloži mezi mužem a ženou, údajně šlo o přinejmenším stejně frekventovanou techniku jako soulož vaginální. Tabu přineslo v našich krajích až křesťanství, a to nejen na sex anální. Ten byl samozřejmě považován za nečistý a nemravný, kromě jiného i proto, že nevedl k možnosti otěhotnění. Mnohá křesťanská tabu má naše kultura za nehty ještě teď."

V hlavní roli psychika

Za příjemným zážitkem stojí podle sexuologů nejen zvýšená citlivost řitního otvoru, který je vybaven velkým množství nervových zakončení. Roli hraje i relativní svoboda, protože pár neřeší rizika s otěhotněním. "Nicméně to jsou dle mého názoru spíše věci podružné," myslí si Hana Fifková. "Anální soulož je pro mnohé lidi vzrušující především psychicky. V poloze zezadu zdůrazňuje mužskou dominanci a ženskou submisivitu. Jde o polohu hodně "zvířecí" a rezonující s těmi nejniternějšími pudy. Někomu vyhovuje i důležitá důkladná příprava, která může být součástí velice vzrušující milostné předehry." Také Radim Uzel uvádí jako hlavní motivaci "touhu po něčem novém, po experimentování."

Leccos k tématu se lze dočíst také v nejrůznějších diskuzích na internetu. "Jde o to si zvyknout, že při análním styku si to nejvíc užijete pokud tlačíte stejně jako když jdete na stolici," píše například dvaadvacetiletá Sandra. "Nesnáším jakoukoliv soulož zezadu, ale úplně skvělý je anální sex zepředu," libuje si čtyřiadvacetiletá dívka, která si říká Kačenka.

Tenký led - výměna rolí

Anální milování ale není jen anální soulož, upozorňují odborníci. Zahrnuje nejrůznější formy dráždění konečníku a jeho okolí např. prsty, jazykem či vibrátorem. "Poznala jsem, že manžel má rád, když mu dráždím konečník. Zpočátku mi to bylo dost protivné a napadlo mě, že je třeba na kluky, ale pak jsem si o tom něco přečetla a zvykla si," vypráví dvaačtyřicetiletá Anna.

"Tady se dostáváme na mnohem tenčí led," říká Fifková. "Kolik mužů si dovolí výměnu rolí a nechává se svými partnerkami takto laskat? V tomto ohledu totiž překonávají jistá svá omezení, pocity nepatřičnosti a někdy i silnou homofobii - vždyť anální sex bývá mylně prezentován jako typická aktivita dvou gayů. Mnozí heteromuži tak při představě, že by v této aktivitě mohli najít zalíbení, padají do mdlob. Přitom pokud by dovolili své partnerce, aby je takto dráždila, mohli by si vychutnat dosud nepoznané pocity spojené se stimulaci již uvedených silných nervových zakončení zkraje konečníku a v neposlední řadě si užít dráždění prostaty hlouběji přes stěnu konečníku."

Pět základních pravidel

análního sexu

1. TOUHA

Prvním předpokladem příjemného zážitku je, že oba partneři po análním milování touží.

2. HYGIENA

Záleží jen na nich, jak důkladně se na něj připraví. K nezbytné hygieně patří samozřejmě se umýt. Klystýr některé dvojice praktikují, jiné ne. Nutný není. Ostatní je pak otázka různé míry vkusu.

3. LUBRIKACE

Jako prevenci proti poranění konečníku je velmi důležité použít lubrikační prostředky, protože sliznice se neumí vzrušením sama zvlhčit jako pochva.

4. NESPĚCHAT

Rovněž není dobré spěchat. Doporučuje se zavést do konečníku napřed prsty, pak menší vibrátor a posléze teprve penis.

5. KONDOM

Konečník je ze všech možných otvorů - ústa, pochva, konečník - z hlediska nebezpečí infekce nejrizikovější. Proto sexuologové doporučují kondom určený přímo pro anální soulož vyrobený ze zesíleného latexu.

