Do českých lázní vtrhly exotické procedury. Seznamte se

Kdy na lázně přispívá pojišťovna V Česku je celkem asi 30 lázeňských míst. Od wellness a podobných center se liší tím, že léčí přírodními zdroji, to znamená například léčivými prameny, solí, bahnem, ale i vzduchem, jako je tomu například v Jeseníkách. Některé procedury v nich přitom můžete absolvovat bez lékařské prohlídky, u jiných je však nezbytná. Zdraví nejvíce prospívá relaxace v lázních po dobu čtyř týdnů, na takovou dobu se tam obvykle vypraví lidé, kterým pobyt předepíše lékař. Rozlišuje se takzvaná komplexní lázeňská péče, kdy pacientovi všechny úhrady platí zdravotní pojišťovna, a příspěvková péče. V druhém případě pojišťovna hradí pouze vyšetření a léčení. Komplexní péče navazuje na pobyt v nemocnici nebo na léčení u ambulantního specialisty a zaměřuje se na doléčení. Návrh na komplexní lázeňskou péči odešle zdravotní pojišťovna do příslušného smluvního lázeňského zařízení, které podle svých kapacitních možností pozve pojištěnce k léčbě. Průměrná doba základní komplexní lázeňské léčby je tři až čtyři týdny. Příspěvková lázeňská péče je určená zejména chronicky nemocným. Co do rozsahu procedur se komplexní lázeňská péče a příspěvková lázeňská péče neliší. Doba příspěvkové lázeňské léčby je zpravidla tři týdny. Místo lázeňské léčby si může na doporučení ošetřujícího či navrhujícího lékaře vybrat sám pacient.