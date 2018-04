Do Česka přichází antikoncepční náplast

• Co je to Evra?

Evra je první antikoncepční nápast na světě. • Jak působí?

Evra je kombinovaná hormonální antikoncepce, což znamená, že uvolňuje dva hormony (ethinylestradiol a norelgestromin), které se pak přes kůži dostávají do krevního oběhu. • Jak náplast aplikovat?

Tenká čtvercová nápalst se lepí na břicho, hýždě, paži nebo na horní část trupu s výjimkou prsou. Místa aplikace by se měla měnit. • Je spolehlivá?

Výrobce garantuje účinnost vyšší než 99 procent. • Jak se k ní dostanu?

Evra je novinkou na českém trhu. V lékárně ji dostanete na předpis od gynekologa. • Co když už beru pilulky?

Přechod na náplasti by neměl přinést žádné vážnější problémy. Zpočátku se mohou dostavit vedlejší účinky například v podobě zarudnutí kůže či pocitu pnutí v prsou. Evra je šetrná k organismu, nezasahuje trávicí trakt ani játra. • Proč bych ji vůbec měla začít používat?

Výzkumy ukazují, že pokud jde o hormonální antikoncepci, většina žen by si přála co nejjednodušší způsob užívání. Narozdíl od pilulek nemusíte na náplast myslet každý den, stačí, když ji vyměníte jednou týdně. Účinné látky pak působí po sedm dnů. Když náplast zapomenete v daný den vyměnit, v podstatě se nic neděje. Máte ještě 48 hodin, než hormony zcela přestanou účinkovat. • Jaké jsou její nevýhody?

V určitém oblečení může být náplast vidět (zvlášť je-li nalepena na paži). Další nevýohodu je cena - více než třikrát vyšší než například u hojně užívaných pilulek Cilest.