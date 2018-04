Do březnové proměny hledáme zralé ženy

Po mladičké lednové maturantce a sexy čtenářce Kateřině, kterou jsme proměnili na Valentýna, dostanou nyní šanci ty z vás, které už mají něco za sebou.

Pokud je vám padesát a více let a toužíte se svěřit do péče profesionálním kadeřníkům a vizážistům, pošlete na adresu redakce ona@idnes.cz přihlášku. Ta by měla obsahovat:

váš věk a pár slov o sobě

dvě kvalitní fotografie (portrét a celá postava) ve formátu .jpg o velikosti minimálně 150 kB

kontaktní telefon

Přihlášky zasílejte do pondělí 7. 3. 2011 včetně.