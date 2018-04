Studie: do 48 let je žena šťastnější než muž, pak se karta obrací

Je možné si v životě vyplnit všechny sny a dosáhnout absolutního štěstí? Podle nedávné studie, která byla uskutečněna současně na Univerzitě Jižní Kalifornie a na Cambridgeská univerzitě, je to více než pravděpodobné. Ovšem jen v případě mužů.

Výzkum, který byl zveřejněn ve vědeckém magazínu Science Daily, mapoval pocit štěstí u lidí různého věku, statutu a především pohlaví. Z výsledku pak vyplynulo, že mezi hlavní faktory štěstí patří milostný život a finanční situace – a že v obou oblastech je to muž, kdo nakonec zůstane spokojenější.

Chceme toho příliš?

Ženy obvykle nemívají až tak náročné životní cíle, kterých chtějí dosáhnout. A když už, tak jsou, na rozdíl od těch chlapských, spíš romanticky nereálné. Tak třeba čerstvě provdaná pětadvacetiletá Anna: "Ráda bych chvíli žila v cizí zemi, hodně cestovala, měla úspěšnou kariéru, chytrého (vtipného, sebevědomého, laskavého, empatického, přitažlivého, ambiciózního) muže, dvě roztomilé děti a velký dřevěný stůl, u kterého bychom trávili dlouhé nedělní snídaně. Chci se také stát slavnou spisovatelkou, vydělat hodně peněz a pak už jen sepisovat turistické průvodce z exotických ostrovů," sní si.

Magické číslo 48

Ačkoli, jak zjistil zmíněný výzkum, je to žena, kdo je šťastnější v první fázi dospělého života, postupem času se role vymění. Studie dokonce vytyčila konkrétní věkovou hranici - po jejím překročení se muž stává spokojenější než jeho druhá polovička. "Při dosažení osmačtyřiceti let věku je to muž, kdo se více přiblíží k naplnění svých ambicí, kdo je více spokojený se svou finanční a rodinnou situací, kdo je šťastnější," komentuje výsledky svého výzkumu doktor Anke Plagnol.

K vysvětlení toho fenoménu vědecká fakta a čísla nepotřebujeme. Schopnost dosáhnout všech vytyčených cílů (zejména v profesním životě) u ženy výrazně oslábne s příchodem rodiny. Zatímco muži se dostává uspokojení ve více oblastech, většinou je to žena, kdo rodině věnuje maximum pozornosti. Jak s nadsázkou dodává profesor filozofie Joseph Heath: "Tato studie je jenom statistickou prezentací toho, co už dávno víme."

Nespokojenost je výhodou

Muži často tvrdí, že ženy jsou stále nespokojené a nevědí, co chtějí. Možná je něžnější polovina lidstva jen víc flexibilní, a tak s věkem a životní rolí stále hledají, zkouší, objevují - a to až do té doby, než od života získají maximum. Jak pravil Oscar Wilde: "Ženy nevědí, co chtějí, a nedají pokoj, dokud to nedostanou."

Na rozdíl od lineárně postupujících mužů, kteří dosahují svých původně vytyčených cílů a před padesátkou mají vše, po čem toužili, ženy svůj zájem rozprostírají plošně a mění cíle podle aktuálního rozpoložení. Před padesátkou jsou pak prakticky stále na začátku, protože stále je čím se nadchnout, co si přát a po čem dalším toužit.