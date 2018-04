Dny zdraví: Udělejte něco pro sebe

Zdravé město V roce 1988 iniciovala Světová zdravotnická organizace (WHO) mezinárodní Projekt Zdravé město (WHO Healthy Cities Project), ke kterému přizvala nejvýznamnější evropské metropole. Za prvních deset let trvání projektu vzniklo v Evropě 1300 Zdravých měst ve 31 zemích. Po roce 1989 se myšlenky uvedeného projektu začaly realizovat i ve městech České republiky. V roce 1994 vytvořilo jedenáct aktivních Zdravých měst ČR asociaci s názvem Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM ČR). Od roku 2003 je asociace otevřena všem formám municipalit v ČR - městům, obcícm i regionům (krajům, mikroregionům). "Zdravé město, obce, region" je označení pro municipalitu, která je aktivně zapojena do mezinárodního Projektu Zdravé město. V rámci jednotlivých států se zájemci sdružují do národních sítí, v současné době vzniká síť celoevropská. Ačkoliv projekt má v každé municipalitě organizační zázemí úřadu, není pouhou "úřední aktivitou". Je zejména projektem komunitním – vzniká "most" pro spolupráci mezi úřadem, radnicí a veřejností a otevírá se prostor pro aktivitu obyvatel města.

Zdroj: NSZM