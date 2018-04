Dnešní dívky mají třikrát více sexu než hippies z šedesátých let

I když totiž kultura hippie přinesla velkou liberalizaci sexuality, i tak v šedesátých letech měla čtyřiadvacetiletá žena v průměru 1,72 pohlavního partnera. Dnes je to ale třikrát více: 5,65 sexuálních partnerů na jednu čtyřiadvacetiletou ženu.

Jenže zvýšená promiskuita s sebou nese také vyšší riziko pohlavních chorob. Dívky do 25 let v posledních deseti letech neonemocní rakovinou děložního čípku méně, i když v posledních letech probíhá mnohem kvalitnější screening tohoto onemocnění a dokonce se proti jeho původci (HPV) očkuje. A to je způsobeno právě tím, že stále přibývá sexuálních partnerů a promiskuita je běžnější.

"Lidský papillomavirus se tak šíří rychleji a postihuje stále více žen," tvrdí mluvčí britské společnosti Lloydspharmacy, která průzkum promiskuity u žen od 18 do 69 let provedla.