Dnes máte poslední šanci vyhrát VIP lístky na charitativní přehlídku

Exkluzivně 15:27 , aktualizováno 24. října 16:29

Už jen do dnešní půlnoci se můžete hlásit do soutěže "Hvězdy večera". V ní hledáme dvě z vás, které vyhrají exkluzivní VIP vstupenky v celkové hodnotě 20 000 korun na charitativní módní přehlídku Fashion for kids, kterou pořádá Nadace Terezy Maxové dětem.