Dlouhé vlasy, korunka krásy!

vám pohádkově krásné dlouhé vlasy "vyrostou" za pár hodin. A to díky profesionální metoděna prodlužování a zhušťování vlasů, jenž používá vysoce kvalitní pravé vlasové pramínky. Dlouhé vlasy, o kterých jste vždy snily! Možnosti jsou neomezené…

Své o tom ví i topmodelka Simona Krainová, která je u nás právem považována za módní ikonu: "Trendem roku 2009 jsou účesy s dlouhými vlasy, které jsou volně rozpuštěné, ale já vím, že ať se jakkoliv mění trendy, dlouhé vlasy budou vždy synonymem ženské krásy. Navíc každé ženě přece sluší nádherné dlouhé vlasy!"

Výběr správné metody a profesionálního salonu je velmi důležitý. "Já zvolila kvalitu, metodu Hairdreams v salonu YES VIP. Ve své profesi jsem procestovala celý svět a vím, že přední stylisté světových modelek a celebrit pracují právě s touto metodou, protože tyto vlasy vydrží i maximální zátěž náročných účesů a úprav. Přitom udržovat tyto vlasy nedá větší práci, než péče o běžný účes a lze s nimi zacházet jako s vlastními vlasy. Spoje jsou téměř neviditelné, takže jediná osoba, která bude vědět, že máte vlasy prodloužené, budete vy a kdokoliv, komu se o tom rozhodnete říct," dodává Simona.

"Dlouhé vlasy jsou pro ženu korunka krásy," říká vítězka České Miss 2008 Eliška Bučková, která patří také ke spokojeným zákaznicím salonu YES VIP.

Vítězka České Miss 2008 Eliška Bučková

"Výběr salonu pro prodlužování vlasů je velice důležitý, a já jsem maximálně spokojená v salonu YES VIP," říká Vendula Svobodová a také dodává: "Říká se sice, že šaty dělají člověka, ale ani ta nejoslnivější róba bez krásně upravených vlasů by nemohla náležitě obstát!"

Vendula Svobodová

Poslední z mnoha známých osobností salonu YES VIP, kdo si nechal vlasy prodloužit je také Kateřina Hrachovcová–Herčíková a říká: "Při mé profesi si nemohu dovolit, aby vlasy vypadaly nepřirozeně, proto jsem zvolila Hairdreams."

Herečka Kateřina Hrachovcová–Herčíková

Prodlužování a zhušťování vlasů Hairdreams však zdaleka není jen doménou celebrit. Pár hodin strávených v kadeřnickém salonu YES VIP a můžete odcházet s vlasy do půli zad, nebo skvělým objemem, kterého byste jinak s vašimi krátkými či jemnými vlasy těžko dosáhla. Vlasové pramínky Hairdreams jsou k dispozici v široké škále standardních, ale i na objednávku upravených barev, textur a délek. Hairdreams má patentovaný systém nejmenších, téměř neviditelných spojů, které jsou šetrné, kvalitní, a zároveň vyžadují minimální denní údržbu. V salonu YES VIP jsou si jistí kvalitou a tak jako jediní vám dají záruku na vlasové pramínky až 18 měsíců.

V salonu YES VIP je V.I.P. každý zákazník, vlasy vám může prodloužit osobní kadeřník Simony Krainové, Lucie Bílé či Haliny Pawlowské, po celou dobu v salonu máte veškeré občerstvení zdarma a samozřejmostí je speciální kartáč Hairdreams zdarma.

V salonu YES VIP je možno na prodloužení vlasů využít také úvěru, jehož zřízení je na počkání a to s nulovou akontací a bez navýšení.

