Dlouhá sukně není nudná. Rafinovaný střih odhalí víc než mini

Průhledné

Letos se transparentní materiály objevují i na sukních. Ale jak nosit něco, co kompletně odhalí siluetu našich nohou? Výrobci to řeší tak, že sukně jsou šité ze dvou dílů. Spodní sukně je kratší a neprůhledná, v délce nad úroveň kolen. Horní je průhledná, ta už splývá až k zemi.

Nevýhodou je to, že přítomností spodní sukně narůstá i spotřeba materiálu, a tím pádem i cena. Aby sukně u zákazníků obstála, tlačí výrobci cenu dolů levnějším materiálem. Proto je horní díl často ušit z polyesteru. Na efekt je výborný, nicméně sedět v tom celý den není nic moc. Řešením je například hedvábí, ovšem za vyšší cenu.

Bavlna & spol.

Přírodní materiály jsou na léto nejlepší. Příjemně chladí a dobře sají pot. Nevýhodou je, že se mačkají, a to hlavně v místech sedu. Variantou pohodlného materiálu je úplet s elastanem. Ten je v šatníku oblíben hlavně pro své vlastnosti. Postavu lehce obepíná a přitom ponechává pocit pohodlí. Sukně se bude chovat úplně stejně, vždy se vrátí do původního tvaru. Kvůli větší hmotnosti materiálu mívají tyto sukně dlouhý rozparek pro pohodlnější pohyb.

Asymetrie

Komu se zdá průhledný materiál málo rafinovaný a chtěl by odhalit víc, může zvolit asymetrii. Tyto sukně jsou také dlouhé až k zemi, ovšem jen na zadním dílu. Přední část je výrazně kratší, leckdy se model promění v mini s dlouhou vlečkou. Tento střih vyžaduje podpatky, nohy by v tomto modelu měly vypadat co nejštíhlejší. Asymetrie totiž přitahuje pohled okolí podobně jako další výrazné prvky na našem oblečení.

Dámská móda on-line Vybírejte z pestré nabídky sukní na Modissimo.cz

Co k tomu

Nejlepší je neprůhledné přiléhavé tílko, nebo top, ideálně z hladkého úpletu a jednobarevné. Opakem můžou být vzdušné halenky z lehkých materiálů a hlavně hodně doplňků. Maxi sukně zvládne všechny letní boty: sandálky a žabky pro pohodlné nošení, na večer lodičky s podpatkem.