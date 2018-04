Porno škodí. Mladé dívky totiž napodobují sexuální hvězdy

Mladé dívky se začínají chovat a oblékat jako pornoherečky, aby dokázaly zaujmout muže, tvrdí ve zveřejněném výzkumu sexuoložka.

Mladíci inspirováni každodenní konzumací porna totiž vnímají ženské hrdinky filmů pro dospělé jako vzor ženství. A dívky a ženy v běžné populaci se tomu začínají podřizovat.

"Hlavní hrdinky v těchto filmech mají podle všeho rády drsné zacházení, mají sex s pěti muži najednou, sex s plavčíkem u bazénu nebo doručovatelem pizzy pět sekund poté, co se potkali... Teenagerky by ale měly být informovány, že tohle se děje jen ve filmech a není to normální," tvrdí profesorka Sitharthanová z University of Sydney.

Sledování porna je podle ní běžnou součástí dospívání zvláště u chlapců a není na tom nic nenormálního, ale kvůli moderním technologiím mají hoši a mladí muži přístup k pornu denně kdekoli a kdykoli.

"Tím je jejich pohled na svět pokřivený: mladé ženy se pak snaží oblékat a chovat jako pornoherečky a cítí se být nuceny podřídit sexuálním aktům, které se zobrazují v pornografii. U některých dívek to také znamená zvětšení prsou a rtů, extrémní vyholování a opalování v soláriích. Jiné se obléknou do minisukní a dají si vysoké podpatky, napodobují styl pornohereček a vyvolávají dojem, že jsou k mání," míní Sitharthanová.