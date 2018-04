Dívejte se s partnerem na fotbal

KDO JE ZE SLAVNÝCH FOTBALISTŮ NEJVÍC SEXY? HLASUJTE ZDE



Nemusíte ani znát pravidla fotbalu. Netřeba sledovat to kulaté, za čím se po rozlehlém trávníku všichni honí sem a tam.

Koukejte se, jak to fotbalistům sluší. Pravda, oblečení není zrovna moc rozmanité ani inspirativní. Zato se dá dobře koukat na krásná svalnatá těla. A také účesy jsou zajímavé.



Například David Beckham si potrpí na změny na hlavě, proto není vůbec od věci si všimnout, s čím na mistrovství tentokrát přijel. Může se totiž docela dobře stát, že i váš partner přijde zanedlouho domů od kadeřníka alá Beckham...a vy namísto údivu budete v obraze.



Právě Beckham dokázal první propojit svět fotbalu s módou a showbyznysem. Až budete napjatě sledovat zápas anglického týmu, můžete se před partnerem blýsknout, pokud budete vědět, že jednatřicetiletý švihák normálně jinak hraje za španělský Real Madrid. Že je jeho ženou bývalá členka dívčí skupiny Spice Girls, Viktoria a mají tři syny, tím už raději svého miláčka při sledování fotbalu neobtěžujte.

K nejlepším a muži velmi obdivovaným útočníkům patří také osmadvacetiletý Francouz Thierry Henry. Jeho vypracované tělo hledejte mezi fotbalisty tmavé pleti. Bude hrát samozřejmě za rodnou Francii, ale jinak patří anglickému klubu Arsenal.

Nějaký ten fešák se najde v každém mužstvu. Líbí se vám spíš seveřani? Sledujte Švédsko. Ideálním princem by pro vás mohl být Thierryho klubový kolega - devětadvacetiletý Fredrik Ljungberg.

Mezi mléčně čokoládovými těly si naopak rozhodně nenechte ujít hravého Ronaldinha. Šestadvacetiletý útočník španělského klubu FC Barcelona, se na mistrovství obléká do barev své Brazílie, odkud také pochází. I jeho, stejně jako ostatní zmíněné fotbalisty, určitě už znáte z celé řady reklam na značkové spotřební zboží.



Češi do toho!

Je jisté, že se váš partner bude nejvíc dívat na zápasy českého týmu. Takže jestli vám stále ještě nic neříkají jména jako Milan Baroš, Tomáš Ujfaluši, Pavel Nedvěd, vysoký Jan Koller, či křehký tvůrce Tomáš Rosický, jděte snad raději do kina s kamarádkou.

Po Barošovi fanynky šílí. Čtyřiadvacetiletý Moravák je ale zřejmě spíš na blondýnky, protože ty se dosud objevovaly po jeho boku nejčastěji. Před letošními volbami se rozhodl jít veřejně dál po modré s ODS. Když nehraje za národní tým, útočí za anglický klub Aston Villa.

Tajemný blonďák s upřímným pohledem je duší českého týmu - Pavel Nedvěd. Je mu třiatřicet let, má rodinu. Narodil se v západních Čechách. Na mistrovství ho hledejte samozřejmě mezi našincema, jinak kope za italský Juventus.



Váš typ urostlého sexy sportovce může být i sedmadvacetiletý Tomáš Ujfaluši, hráč italské Fiorentiny. Je ženatý a má pohled kluka. Hned v pondělí ho v utkání proti USA zaručeně poznáte podle delších vlasů, v nichž dělá dojem rebela (a možná mají vlasy jen zakrýt plachťáky, co říkáte?).