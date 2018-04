Dítě v pubertě? Chce to pevné nervy a hodně lásky

Štěpánka, 44 let "Že si Daniel občas zahulí, to jsem tušila dlouho. Ale nebyla s ním na to téma řeč, pokaždé mě odbyl, tvrdil, jak má vše pod kontrolou, že mě to nemá zajímat. Pozorovala jsem ale, jak se mění před očima. Skončil se školou, vyhodili ho z práce, neušetří ani korunu, nedokáže se soustředit na primitivní věci. V jednom kuse se s námi doma hádá. Nutím ho jít na léčení, ale on odmítá, že kvůli takové blbosti se nebude léčit. Jestli to ovšem někdy pomine samo, o tom hluboce pochybuji."