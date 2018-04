Dítě si na zubaře musí zvyknout

Naučte se pečovat o zuby dítěte

Zubní kaz napadá i mléčné zuby. Je to přitom zbytečné. Jak tomu zabránit, radí dětská zubní lékařka Romana Ivančaková, která se na problematiku prevence specializuje.

• S čištěním začněte hned, jak se zuby objeví

Zuby je nutné čistit ihned poté, co se začnou prořezávat. Z povrchu zubů je třeba pravidelně odstraňovat měkký zubní povlak a zbytky mléka. K tomu slouží měkký dětský zubní kartáček. Pokud má dítě prořezané pouze řezáky, je možné k čištění použít i malý kousek gázy, kapesník nebo cíp bavlněné plenky. Důležité je, aby si dítě na čištění zvyklo.

• Kartáček má být malý a měkký

Jakmile se objeví stoličky, je kartáček nezbytný. Vybírejte měkký, s co nejmenší pracovní částí. Zubní pasty na něj stačí nanést jen na potření vrcholků štětin. I dětské zuby by se měly čistit dvakrát denně - ráno po jídle a večer před spaním.

• Kupujte dětskou pastu s nízkým obsahem fluoru

Obsah fluoru v zubní pastě pro děti do tří let věku by měl být co nejnižší. Na českém trhu to je například Parexyl - malinová. Protože malé děti většinu zubní pasty spolknou, mělo by být množství pasty na kartáčku velmi malé, stačí potřít pouze povrch štetin kartáčku.

• Pozor na přenos bakterií

Zubní kaz je ve své podstatě infekční onemocnění. Nepoužívejte proto stejnou lžičku k ochutnávání stravy a následně ke krmení dítěte. Hrozilo by, že dítěti do úst přenesete nákazu ze své dutiny ústní. Přímý přenos mikroorganismů z matky na dítě přitom riziko kazu zvyšuje. Ze stejných důvodu je nevhodné olizovat dítěti dudlík. Zároveň by i rodiče měli pečovat o vlastní hygienu dutiny ústní.