Dítě po rakovině? Je tu nová šance

Mohou si nechat před zahájením léčby zmrazit svá vajíčka a později, po několika letech, podstoupit umělé oplodnění.

Naděje pro nemocné

V Česku zatím přišlo na svět jedno dítě za zmrazeného vajíčka - tento postup je totiž náročnější, než používání celých zmrazených embryí. Je však pravděpodobné, že po několika letech, až budou vyléčené ženy chtít dítě, budou lékaři v nakládání s vajíčky zase dál.

"Výzkum v našem oboru je neuvěřitelně rychlý. Co považujeme za nemožné, je často vyřešeno během několika měsíců. Vajíčka můžeme odebírat už u velmi mladých děvčat, prakticky od chvíle, kdy začnou menstruovat," vysvětluje Milan Mrázek, primář pražského centra asistované reprodukce ISCARE. A dodává: "Dítě mohou chtít za deset, patnáct let, kdy už možná budou problémy se zmrazenými vajíčky minulostí. Je to určitě nadějná cesta," říká.

Zájemkyně o tento výkon se mohou obracet právě na centra asistované reprodukce, byť ne všechna jej nabízejí. "Je to pro pacientky určitě užitečné. Zatím to však není rutinní výkon. U mužů je to jednodušší. Tam spermie před léčbou odebíráme zcela běžně," říká předseda České onkologické společnosti profesor Jiří Vorlíček.

Lepší je zárodek

Poměrně velkou naději na pozdější těhotenství mají ty ženy, u kterých se podaří získat už zárodek - tedy vajíčko, které se zdárně vyvíjí několik dní po úspěšném oplodnění spermií partnera. Tam pak jde v podstatě o běžné umělé oplodnění, jakých se v Česku dělají každý rok tisíce.

Horší je situace u žen, které stálého partnera zrovna nemají. Tam je možné zamrazit pouze jednotlivá vajíčka nebo vaječníkovou tkáň, ale to je velmi nejisté. Například v pražském ISCARE uchovávají zárodečné buňky prvních deseti žen s onkologickou diagnózou.

"Než je budeme moci použít, uplyne několik let. Předně se nejdříve ženy musí vyléčit ze základního onemocnění. Pak budeme rok či dva čekat, jestli se funkce vaječníků neobnoví. Teprve poté se pokusíme o rozmrazení," vysvětluje Mrázek.

Větší naděje je podle něj tam, kde se odebrala část vaječníků, ne jen vajíčka. "Tkáň se pak buď vrátí tam, kam patří, nebo se může implantovat i do několika jiných míst na těle. V Kanadě již získali vajíčko z části vaječníků, kterou ženě implantovali pod kůži na předloktí."