Dítě, nebo kariéra? Můžete mít obojí, firma vám to umožní

V západní Evropě a ve Spojených státech je to trend moderní už řadu let - než by firma přišla o dobrého zaměstnance jen kvůli tomu, že má zrovna malé dítě, raději mu pomůže. Každý rok se dokonce vyhlašují společnosti, které jsou nejvíce "mother friendly" - tedy přátelské k matkám.

V poslední době se snaží "skamarádit" s maminkami i některé podniky u nás. A nejde jen o to, naplnit vládní fráze o slaďování kariéry a rodičovství, případně si tím vylepšit image na veřejnosti. Matky s malými dětmi jsou za to, že dostaly šanci pracovat dál, většinou vděčné a díky tomu i věrné zaměstnankyně. Pokud už najdou firmu, pro kterou nejsou děti hendikep, často je to tak silná motivace, že nemají důvod rozhlížet se po lepším jinde. A protože chtějí dokázat, že si tu práci vážně zaslouží, pracují rychle a zodpovědně.

Některé podniky nové pracovníky přímo lanaří mezi matkami malých dětí. "Nerada to přiznávám, ale fluktuace našich zaměstnanců byla vysoká. Prostřednictvím časopisů jsme oslovili především maminky a studenty. Když prošli výběrovým řízením, v němž mimo jiné vyžadujeme aktivní znalost alespoň dvou jazyků, mohli si vybrat úvazek, který jim nejlépe vyhovuje. Pro naše manažery to sice představuje více práce, ale firma je za individuální přístup odměněna vysokou loajalitou zaměstnanců na flexibilních pozicích," popisuje Kamila Lukášková, personální manažerka mezinárodní společnosti SAP.

Napůl doma, napůl v práci

Olga Janoušková se právě do této firmy vrátila už osm měsíců po porodu dvojčat, pracuje vždy dva dný v týdnu. "Máme dvojčata a od státu na ně dostávám 7 500 korun, tedy jako kdybych měla jen jedno dítě. Také jsem měla obavy, abych nezapomněla jazyky." Přiznává, že bez maminky, která je nyní v důchodu a dvojčata hlídá dva dny v týdnu, by si tak rychlý návrat představit nedokázala.

"Doma bych pracovat nemohla. Dvojčata by vedle v pokoji zakašlala a já bych se hned běžela podívat, co se děje. Takhle za mnou ve středu a v pondělí ráno zaklapnou dveře a já nepřemýšlím o tom, co se doma zrovna děje. Babička už mi ani neoznamuje, že byli na pohotovosti, když syn něco spolknul," vypráví Olga Janoušková. "Musím přiznat, že je to pro mne výhodné, i kdybych si musela platit paní na hlídání."

Právě práce na částečný úvazek a práce z domova patří k nejrozšířenějším způsobům, jak zaměstnancům s dětmi pomoci.

"V naší společnosti pracuje 400 žen, věkový průměr je 28 let. V tuto chvíli se na mateřství připravuje 25 žen, naopak 5 dalších se po porodu vrátilo do zaměstnání. Na nich jsme si otestovali, jak lze v českých podmínkách sladit profesní a rodinný život," říká Kamila Lukášková. Společnost proto dnes umožňuje práci na částečné úvazky. Zaměstnanci si mohou vybrat mezi polovičním (4 hodiny denně) nebo 3/4 úvazkem (6 hodin denně). A ještě si můžou zvolit, jestli budou pracovat rovnou z domova nebo docházet do firmy.

Zasedačka pro děti

České aerolinie (ČSA) mají momentálně 300 zaměstnanců na mateřské dovolené a personalisté očekávají, že toto číslo ještě poroste. "Do těchto lidí jsme investovali a byla by škoda, kdybychom o ně přišli. Sehnat v našem oboru kvalitního zaměstnance znamená boj na trhu práce," vysvětluje Veronika Klápalová, ředitelka personálního útvaru Českých aerolinií, a dále otevřeně přiznává: "Nechceme ve svém výcvikovém středisku připravovat lidi pro konkurenci. Doufáme, že když se budeme lépe starat o zaměstnance, uspoříme za výběrová řízení. Ta jsou velmi nákladná - naposledy jsme museli vyslechnout a otestovat šest set zájemců o místo."

Personalisté z ČSA proto s každou ženou před nástupem na mateřskou hovoří o její další perspektivě ve firmě. Maminkám nabízejí možnost částečných úvazků, těm, které mají zájem, hradí polovinu nákladů na jazykové kurzy a vysílají je také na odborná školení. "V našem oboru je to nutnost, aby ženy nepřišly během mateřské o licenci."



Poslední novinkou, kterou ČSA připravují, je jednací místnost pro rodiče s dětmi. "Otevřeme ji během několika dní proto, aby si maminky, které si k nám přijdou vyřídit potřebné věci, nemusely složitě shánět hlídání. Stačí, když se ohlásí na recepci, a personalista tam za nimi přijde vyjednat potřebné věci. Během jednání bude v místnosti k dispozici přebalovací pult, malé židličky pro děti, hračky a také tabule, na kterou si budou maminky psát vzkazy. Například, že prodávají kočárek nebo sedačku," vysvětluje Veronika Klápalová.

Místo školky peníze

Hlídání dětí přímo v práci by sice bylo dost žádané, ale bohužel není moc rozšířené. A to jak krátkodobé jako zmiňované hlídací koutky, tak dlouhodobější třeba ve formě firemních jeslí či školek. Představitelé velkých firem sídlících v Česku se shodují, že zřízení podobného zařízení je finančně i technicky velmi nákladné.

"Skandinávským zemím můžeme závidět jednu věc. Pokud se tam chce matka malého dítěte zapojit do pracovního života, musí jí obec, kde žije, umožnit umístění dítěte do zařízení poskytujícího péči," popisuje Zita Lara, výkonná ředitelka České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů. A najít v dnešní době v Česku volné místo ve státní školce je velký problém.

Jednou z výjimek je česká pobočka společnosti IBM. "Nabízíme zaměstnancům možnost umístit děti ve školce, která je v areálu pracoviště IBM na Chodově. Není to přímo školka IBM, ale IBM této školce přispěla na vybavení školního hřiště a poskytla počítače se speciálním programem pro děti. Zaměstnanci IBM tak získali finanční zvýhodnění, pokud své dítě do této školky umístí," vysvětluje manažerka komunikace IBM Vladimíra Pavelková.

Právě kvůli komplikacím a nákladům, které se se zřizováním školek pojí, volí část zaměstnavatelů jinou možnost. Raději poskytují zaměstnancům přímo příspěvek na hlídání. "Naše zaměstnance k brzkému návratu motivujeme například tím, že jim poskytujeme sedm tisíc korun na hlídání. Je to pro nás přijatelnější, než zajišťovat na jejich místo brigádníky," tvrdí Naďa Padevětová ze společnosti Citibank. A potvrzuje to i Kamila Lukášková ze společnosti SAP: "Zjišťovali jsme, jakým způsobem by šlo zřídit firemní školku. Je to zatím nereálné. Kontaktovali jsme proto školky v okolí, ale ženy bez trvalého bydliště v lokalitě, kde sídlíme, nemají šanci. Nyní uvažujeme o příspěvku na zaplacení paní na hlídání."

Pracovní seznamka

Takže máme početnou skupinu matek, které by i po porodu rády pracovaly dál. A pak jsou tady firmy, které už kouzlo pracujících matek objevily. Propojit tyto dvě skupiny se bude snažit projekt Alternativa, který chystá Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů (ČSPRLZ). "Na jedné straně budeme oslovovat matky na mateřské a ptát se jich na okolnosti, za nichž by byly ochotny pracovat. Na druhé straně se budeme ptát zaměstnavatelů, za jakých podmínek jsou schopni je zaměstnat. V ideálním případě bychom je rádi dávali dohromady," plánuje Zita Lara, výkonná ředitelka ČSPRLZ.

Zdá se, že se zaměstnaným matkám opravdu blýská na lepší časy. Návrat do práce si budeme moci načasovat samy a beze stresu.

Anketa

JAK JSTE SPOKOJENA S ALTERNATIVNÍ PRACOVNÍ DOBOU?

DAGMAR FIALOVÁ (29), Siemens

Ještě nevím, jak to budu zvládat, mám teprve měsíční Denisku. Je pro mne ale velmi uklidňující, že už teď vím, že se budu za půl roku vracet na tu samou pozici.

HANA LANGROVÁ (36), Unilever

Nabídka přišla od šéfa, jinak bych zůstala ještě doma. Nejdřív jsem pracovala jen čtyři hodiny denně a moc mi to pomohlo zařadit se zpátky do zaměstnání.

OLGA JANOUŠKOVÁ (32), SAP

Byl to návrat do civilizace. Vracela jsem se po osmi měsících a neumím si představit, že by to bylo později. Moc mi to vyhovuje - neztratila jsem kontakt s firmou ani s cizími jazyky.

MARIA MELKOVÁ (29), Siemens

Dva dny jsem v kanceláři, den pracuji doma, zbytek je pro malou. To mi vyhovuje. I manžel je spokojen, že na něj jen nečekám, až se vrátí z práce.

Tam chci pracovat!

Mezi firmami, které opakovaně ve světě i u nás vyhrávají žebříčky ve "vstřícnosti k rodině", jsou:

* IBM (v zahraničí i v ČR)

* Ernst & Young, KPMG, Bayer (v zahr.)

* Best Western Aparthotel Šumava 2000

* Ikea ČR

* Air Products (v ČR)

* Microsoft (v ČR)

* Citibank (v ČR)