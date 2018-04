Dítě na stará kolena...

Proč až tak pozdě?

"Zachovat si pocit mládí nebo zaplnit prázdnotu po odchodu prvních dětí jsou nejčastější důvody, proč starší ženy mají děti," říká sexuoložka a psycholožka Hana Fifková. "Časté je i

to, že si dítě pořídí partneři, kteří už mají z předchozího manželství odrostlé děti." To potvrzuje i MUDr. Miloš Čekal z pražského Centra reprodukční medicíny GEST. "Měli jsme zájemkyni o oplodnění, které bylo dvaapadesát. Sama už plodná nebyla, ale chtěla mít dítě se svým čtyřiadvacetiletým partnerem. V tomto věku však už ženám umělé oplodnění nedoporučujeme. Rizikových faktorů je víc a většinou ani nemají fyzickou kondici nato, aby dítě donosily."Umělé oplodnění je u žen ve věku nad pětačtyřicet jednou z možností. V současné době však nemalé procento žen otěhotní i v takto vysokém věku přirozenou cestou. "Měl jsem dvě klientky, obě přes padesát, které otěhotněly, donosily a porodily poměrně zdravé děti naprosto přirozeně a bez problémů," říká sexuolog Jaroslav Zvěřina.Na rozdíl od nich jsou však i ženy, které svůj porod záměrně plánují na pozdější věk. "Napřed jsem chtěla studovat a cestovat. Pak jsem v práci dostala nabídku vést dlouhodobý projekt. Do toho všeho se dítě nějak nevešlo," přiznává padesátiletá Marie Malá, kolem které se točí čtyřletá Maruška. "Bylo těžké si to vybojovat, ale nakonec se to povedlo."

Co dovolí medicína



Z medicínského hlediska není otěhotnění v pozdějším věku žádný problém a mít dítě po 45 letech je ve světě běžné. Zdokonalila se zdravotní péče, informovanost ohledně správné životosprávy, došlo k novým objevům při léčbě plodnosti, zlepšily se možnosti přesné předpovědi doby ovulace. Navíc je tu možnost umělého oplodnění, které ženám umožňuje rozhodnout se pro nejvhodnější dobu porodu.Zhruba do padesátého roku věku mají ženy menstruační cyklus. Reprodukce zárodečných buněk je však už několik roků před jeho ukončením výrazně redukována. "Limit možností je ve vaječnících. V přechodu, to je od 45 do 55 let, se vajíčka unaví. Tvrdnou a pro spermie je těžší se do nich dostat," tvrdí doktor Čekal. "Nicméně biologické hodiny jdou u každé ženy různě. Neznamená to, že po čtyřicítce už není šance otěhotnět.Nedávno byl ve světě zaznamenán kuriózní případ šestašedesátileté rodičky." Když před pěti lety porodila třiašedesátiletá Američanka po umělém oplodnění zdravé dítě, zvedla se vlna odporu po celém světě. Z etického hlediska připadalo spoustě lidí nevhodné, aby si žena, která za pár let možná umře, pořizovala dítě. "Není to jen etický, ale také racionální problém. Pečovat o mimino v šedesáti, na to je potřeba hodně síly.U nás se neprovádí umělé oplodnění přes horní hranici padesáti let. Ale úplně běžně u nás už rodí ženy ve 43- -45 letech," potvrzuje Čekal z Centra reprodukční medicíny.

Vznikla nová metoda

Kromě klasického umělého oplodnění darovaného vajíčka spermatem manžela se v poslední době ve světě pracuje na zcela nové metodě umělé reprodukce. Její podstatou je vyjmutí a následné zmrazení neoplodněných vajíček. Až si bude žena jistá, že je vhodný čas mít dítě, vajíčko se rozmrazí, oplodní spermatem manžela a zavede do dělohy. Podmínkou je vyjmutí ženina vajíčka před třicítkou. Výhodou je, že toto oplodnění je možné i během přechodu nebo po něm. Stačí, aby žena byla v dobrém fyzickém stavu.



Několik úspěšných oplodnění mají za sebou na klinice umělého oplodnění v americké Atlantě. Biologické hodiny se zastavit nedají, ale je možné je tak trochu ošálit. Díky zmrazenému vajíčku může i šedesátiletá žena porodit své vlastní dítě. A možná to nebude dlouho trvat a své vlastní děti budou rodit osmdesátileté babičky.

Starší maminka?

Co dělat, když chcete mít první dítě v pozdějším věku? Genetické předpoklady nelze ošálit, ale svou odolnost a zdravotní stav ovlivnit můžete.

1. Přestaňte kouřit. Kuřačky mívají dříve menopauzu a možnost otěhotnět se u nich zmenšuje.

2. Jezte zdravě a sportujte.

3. Vyhýbejte se alkoholu zejména v době, kdy usilujete o početí. S alkoholem klesá možnost otěhotnění o 50 procent.

4. Choďte na pravidelné půlroční prohlídky ke gynekologovi. Každý zánět může znamenat oddálení početí.

5. Sledujte pečlivě menstruaci. Jakékoliv odchylky či bolesti konzultujte s lékařem. 6. Vyhýbejte se stresům.

Mít, či nemít dítě ve starším věku?

PROTI

Robert Seidl, gynekolog: "Žena, která chce dítě až ve čtyřiceti, dělá velkou chybu. Může se sice cítit mladě, její organismus však v žádném případě mladý není. Po fyzické a psychické stránce prostě stárne. Navíc by měla brát ohledy na samo dítě. Představte si, že je vám padesát, dítěti dvanáct a jedete společně na hory.V tom věku už mu nemůžete stačit, ale ono potřebuje rodiče, kterých by si mohlo vážit i v tomto směru. Chce se vámi chlubit."

SPÍŠE PROTI

Milada Votavová, psycholožka (sama dítě starších rodičů): "Zdraví je prokletím starších maminek. Přehnanou péči věnují jak dítěti, tak sobě. Na psychice se pak zákonitě projeví vystupňovaný pocit ctižádostivosti. Podle nich dítě starších lidí, kteří mají víc životních zkušeností než ti mladší, prostě musí být ve všem nejlepší."

PRO

Jana Tominová, psycholožka: "Žena by měla mít dítě ve chvíli, kdy je opravdu mít chce. A proč klidně ne první dítě v pětačtyřiceti? Mnohem důležitější než bezvadně fungující tělo jsou zkušenosti a psychická vyrovnanost. Víte, co chcete, a vážíte si toho, co máte."