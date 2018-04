Dcera kradla v obchodě. Jak ji vytrestat a poučit? ptají se čtenáři

Denise je čtrnáct, chodí ještě na základní školu a je to celkem normální holka. Stejně jako ostatní se ráda hezky obléká, ale nemáme zrovna vysoké příjmy na neustálé nakupování garderoby, takže musí vystačit se svým kapesným a dárky od nás a příbuzných.

Je opravdu dost parádivá a neustále nám s manželem vykládá o tom, co nového mají její kamarádky a kde zase byly nakupovat. V Denisině případě tedy většinou jenom koukat, případně spoléhat na výprodej. Jenže před týdnem už se jí asi nechtělo čekat na zlevnění zboží a nějaká trička a šaty si narvala přímo do batůžku ve zkušební kabince. Chytli ji, věci našli a předali policii, kam jsme si ji museli s manželem přijet vyzvednout.

Denisa nám tvrdila, že už to nemohla s kamarádkami vydržet a že ji dokonce hecovaly, že prý o nic nejde. Nejraději bychom ji přerazili, ale dostala jenom zaracha a spoustu rozhovorů i hádek o tom, jak si může zkazit celý život a že hloupé hadry za nic takového nestojí. Stejně tak jsme jí zakázali tu partu kamarádek, protože i kdyby ji nenabádaly, tak o tom skoro určitě věděly a nerozmlouvaly jí to.

Teď s manželem tápeme, jak máme dál postupovat. Manžel chce Denisu na celé léto zavřít doma bez internetu a mobilu, já bych ji ale ráda poslala pracovat k babičce nebo sousedům na zahradu a třeba jí za to nechala něco vyplatit a uhradit škodu. Manžel ale zastává názor, že nejlepším trestem a ponaučením bude, že si nebude moct žádné oblečení ani cetky koupit až do Vánoc. Já souhlasím, že by měla mít tvrdý trest, protože u nás v rodině nikdy nikdo nekradl a nehodlám s tím začínat.

Také by nás zajímalo, jestli jí záznam o krádeži zůstane někde zapsaný a bude vidět, až se bude třeba ucházet o práci?

Děkujeme za radu

Pavla a Adam

Odpověď odbornice:

Vážení Pavlo a Adame, Je pochopitelné, že vás zjištění, že dcera krade, hodně zaskočilo. Nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o jednorázový zkrat, je potřeba s dcerou o tom hlavně mluvit. Tlak okolí může být v jejím věku pro ni opravdu neúnosný, čímž samozřejmě není možné krádež omlouvat. I když je to pro vás těžko pochopitelný čin, se kterým nesouhlasíte, je dobré to s dcerou probírat ze všech stran.

Jana Šnauerová DiS. , krizová interventka

Pro dceru může být trestem i samotné přistižení při činu. Váš návrh, aby dcera někde pracovala a vydělala si peníze na úhradu škody, mi přijde dobrý. Může tím převzít zodpovědnost za svůj čin. Zároveň je možné zvážit i to, aby část vydělaných peněz mohla použít i na to, co si chce koupit. Může tak lépe poznat hodnotu peněz a radost ze zasloužené odměny a mohlo by ji to motivovat k tomu, aby se i do budoucna snažila si nějaké peníze sama vydělat, například brigádou.

Z mého pohledu je pravděpodobné, že z toho by si mohla odnést větší poučení, než z toho, aby byla zavřená celé léto doma. Ovšem rozhodnutí o formě trestu je samozřejmě na vás obou. Důležité je, abyste měli s manželem předem dohodnutý jasný postup, který oba dodržíte, aby vaše chování vůči dceři bylo jednotné.

Zákaz kamarádek, se kterými se nyní stýká, může být dost citlivé téma. Někdy mohou vést zákazy spíše k opačnému účinku. Promluvte s dcerou o tom, jak by vlastně kamarádství mělo vypadat. Co si navzájem kamarádi přinášejí a jak se k sobě chovají. Zeptat se, jestli jí vyhovují kamarádky, které na ni tlačí nebo ji podporují v tom, aby kradla v obchodě a pokusit se společně hledat nějaké jiné možnosti, jestli má i jiné kamarádky.

Oblečení a nakupování je dost často v současné době hlavním „zájmem“ zejména mladých dívek. Má dcera jiné zájmy, na které by se mohla zaměřit? Případně můžete zkusit s dcerou najít něco nového, co by ji zajímalo. Napadá mě například možnost výroby něčeho doma, třeba šperků nebo úprava starších kusů oblečení.

K otázce dopadu na budoucí život dcery - nemusíte se obávat nějakého zápisu. Pokud se jednalo pouze o přestupek, tedy krádež pod 5 000 korun, nikde to zapsáno není a v budoucnu není možné, aby si například potencionální zaměstnavatel něco takového zjistil.

Jana Šnauerová, krizová interventka centra Modré dveře