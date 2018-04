Dítě? Ano. Muž? Ne

A vše k tomu směřuje. Koupila si menší byt, který vybavuje podle svých představ. Nastoupila na dobře placené místo, při kterém jí na partnerský život moc času stejně nezbývá.

"Ale to neznamená, že se mužů bojím nebo že o ně nestojím. Naopak, přátelství či třeba intimní vztah s někým, proč ne? Klidně i dlouhodobý. Ale nevyhledávám ho jen proto, že zrovna nikoho nemám. A rozhodně nechci, aby se takový člověk ke mně nastěhoval," vysvětluje svůj postoj.

Příjmení mladá žena z Prahy uvádět nechce, bojí se, že by ji sousedé poznali a odsuzovali. "Bydlím v činžovním domě mezi samými staršími lidmi a ti se nemohou dočkat, až si přivedu do bytu nastávajícího manžela," směje se.

Samostatná za devět tisíc? Nemožné

Luciin příběh přesně odpovídá tomu, jak ženy žijící bez muže popisuje rodinný poradce Petr Šmolka.

"Těžko bude bez muže žít někdo, kdo má devět tisíc měsíčně a žije v podnájmu nebo u rodičů. Ale samostatná finanční ředitelka, které je dejme tomu pětatřicet, ta ano. Když porodí dítě, může si k němu dovolit zaplatit chůvu a brzy se zase vrátit do práce," říká psycholog.

Samostatně žijící ženy jsou jen pokračováním vývoje, který ve světě začal už někdy mezi dvěma světovými válkami, kdy ženy začínaly houfně pracovat, a pokračoval antikoncepční pilulkou v druhé polovině minulého století.

To, že jsou ženy samostatnější, se projevuje i v jejich postoji k sexu - podle sexuologa Petra Weisse jsou i Češky stále nespokojenější. "To neznamená, že sex je horší, ale že se ženy už nebojí dát najevo své pocity," tvrdí sexuolog, který to považuje za pozitivní vývoj.

Na druhou stranu psycholožka Lenka Čadová míní, že ženy, které chtějí žít bez muže, mají skryté problémy. "To, že někdo vyhlásí, že chce žít sám, může být do jisté míry psychologický únik, reakce na osobní životní situaci," soudí psycholožka. Může jít třeba o zklamání z předchozího vztahu, nechuť zase být na někom citově závislá a podobně.

Těžké přizpůsobování

Jenže ne všechny samostatné ženy žijí nakonec úplně samy. "Třeba v pětatřiceti se u těchto žen může objevit silná touha po potomkovi, ale už ne po mužském, kterému by musely prát nebo poslouchat v noci jeho chrápání," konstatuje Šmolka. Podle něj to dává smysl - člověk po třicítce už se nerad někomu přizpůsobuje a mění své návyky.

Úmyslně svobodná matka, to je v Česku ještě pořád novinka. Ale i takových žen přibývá. Také zmíněná třicetiletá Lucie tuší, že za pár let bude stát před rozhodnutím, zda se stane matkou. "Dítě chci, třeba někoho potkám," říká zatím.

Trochu jiný případ je Alena. Dítě moc chtěla, ale dodneška odmítá žít s mužem, protože ji kdysi jeden znásilnil. Nakonec sehnala otce svého již osmiletého dítěte přes inzerát na rovinu mu řekla, o co jí jde. Od té doby už ho neviděla. Její syn tak "otce" nejspíš nikdy nepozná.

Alenin příběh je hodně výjimečný, většina žen, které plánují dítě, aniž s jeho otcem míní žít, situaci tak nevyhrocuje.

"Pro dítě je důležité, jak matčin vztah s partnerem vypadá. Zda půjde o takovou včelí královnu, která se s ním pak už nemíní stýkat, nebo jen o emancipovanou matku, která připouští, že kromě ní ve hře figuruje i biologický otec dítěte. Ten může fungovat alespoň jako ambulantní tatínek," říká rodinný poradce Petr Šmolka.

Teoreticky připadá v úvahu ještě jedna možnost: umělé oplodnění. Chodí kvůli němu ženy za lékaři? "Ani moc ne. I když taková žena zájem projeví, musíme ji odmítnout," vysvětluje lékař Milan Mrázek z pražského centra Iscare. Zdejší zákony umožňují umělé oplodnění pouze stálým partnerům, žena sama o ně oficiálně požádat nemůže.