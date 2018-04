Zavařování uchová léto na celý rok. A může vám vyhrát kuchařku

Dita P. se hned v úvodu kuchařské show přiznává, že co se zavařování týče, podobá se křečkovi. Plnění špajzů všech rodinných příslušníků jí zkrátka přináší radost. A navíc prodlouží léto na celý rok.



Nejprve se pustí do cibulové marmelády podle receptu kamaráda ze Skotska. Hodí se jako netradiční základ na pizzu, nebo třeba jako svačinka na chleba s máslem.



Dále se Dita pustí do hruškových povidel, která pro ni mají nezastupitelné místo na domácích vdolečcích, posypaná tvarohem a politá zakysanou smetanou.



Nakonec Dita předvede i svou variantu zavařovací klasiky - okurek ve sladkokyselém láku a jahodového džemu.



Umíte skvělou zavařeninu či lák? Vyhrajte Deník Dity P. Bez jaké zavařeniny se neobejdete a loudí ji po vás celá rodina? Máte recept na džem, marmeládu, chutney, okurky nebo jinou zeleninu a ovoce? Pošlete nám ho a vyhrajte knihu Deník Dity P. Recept s fotkou (ta je podmínkou) NAHRAJTE ZDE do středy 16. října do 12 hodin. Vylosovaný výherce dostane kuchařku a nejzajímavější recepty zveřejníme. V předchozím kole byla vylosována Barbora Suchánková s receptem na Jablkový dort "růže", mezi zajímavými recepty byl i Skvělý ořechový dort, Dort pro Popletu, Dort z lískových oříšků s malinovo-jogurtovým krémem nebo Dort Pavlova. Všechny soutěžní recepty najdete zde.

Jahodový džem s vanilkou

Příprava 10 minut , vaření 40 minut, množství na 1 l džemu



1 kg jahod, zbavených stopek, rozpůlených a omytých

1 lžíce vody

1 vanilkový lusk

1 kg krupicového cukru

125 ml citronové šťávy

Deník Dity P. Kuchařskou show v režii Davida Ondříčka uvidíte v pátek v 18:25 na ČT1.



1. Dám do kastrolu nebo do hluboké pánve jahody a lžíci vody a na středním ohni vařím za občasného míchání 15–20 minut, až se jahody částečně rozvaří.

2. Vanilkový lusk podélně rozříznu ostrým nožem a špičkou nože vyškrábu z obou půlek dřeň. Vanilkový lusk, dřeň, cukr i citronovou šťávu přidám k jahodám a míchám, až se cukr rozpustí. Směs přivedu k varu, stáhnu plamen a vařím 15–20 minut a průběžně stahuju lžící z povrchu džemu pěnu.

3. Vanilkový lusk vyndám a džem naliju do sterilizovaných sklenic, uzavřu je víčkem, sklenice otočím dnem vzhůru a nechám je tak, dokud džem nevychladne.