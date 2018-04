Umíte skvělý koláč? Vyhrajte za recept kuchařku Dity P.

Dita se vydá se sourozenci a kamarády na výlet posázavským pacifikem. Protože cílem je samotná cesta, rozhodne se Dita nachystat občerstvení do vlaku.

Připraví kuřecí miniřízečky, kterým se v její rodině říká pejsci kvůli tvaru. Dita do trojobalu přidá česnek a parmazán, díky kterým získá kuřecí maso výraznější chuť.

Dále nachystá sekanou, což je v její rodině a mezi kamarády prestižní záležitost. Všichni jsou totiž přesvědčeni, že ta jejich je právě ta nejlepší. Tvrdí to i Dita, její "vychytávkou" je potírání masa směsí oleje, hořčice a papriky, která vytvoří na povrchu křupavou kůrku.



Jako zákusek upeče švestkový koláč podle receptu své babičky. Je z litého těsta, které ale díky přidání zakysané smetany zůstane vláčné. Drobenku pak Dita vylepší trochou skořice a křupavost zajistí mandlové lupínky. Zdá se, že koláč zachutnal i jejímu ctiteli Markovi.



Švestkový koláč podle Dity P.

Příprava 25 minut, pečení 50 minut, pro 6 osob



200 ml zakysané smetany

85 g krupicového cukru

1 sáček vanilkového cukru

2 vejce

5 lžic rozpuštěného másla

180 g polohrubé mouky

1/2 sáčku prášku do pečiva

1 kg švestek

máslo

mouka

Deník Dity P. Kuchařskou show v režii Davida Ondříčka vysílá ČT1 v pátek v 18:25h.



Na drobenku:

80 g polohrubé mouky

50 g moučkového cukru

50 g másla

1/2 lžičky skořice

mandlové lupínky

1. V míse promíchám pěkně dohladka zakysanou smetanu, krupicový cukr, vanilkový cukr, vejce a rozpuštěné máslo. V menší misce promíchám mouku s práškem do pečiva, nasypu je do těsta a vše pečlivě spojím.

2. Pekáček nebo zapékací mísu o rozměru 20 x 30 cm důkladně vymažu máslem, vysypu hrubou moukou, vliju do něj těsto a rovnoměrně rozetřu.

3. Předehřeju si troubu na 180 °C. Švestky vypeckuju, rozkrojím je napůl a slupkou dolů je rozprostřu na těsto, aby byla celá plocha pokrytá.

4. V míse propracuju mouku s cukrem, máslem a skořicí na drobenku. Drobenkou pak posypu koláč. A úplně navrch rozhodím mandlové lupínky. Koláč peču v troubě asi 50 minut.

Tip: Koláč se dá udělat skoro z každého ovoce. Dobré jsou meruňky, hrušky, borůvky, rebarbora. Právě to, co zrovna uzrálo.