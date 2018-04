Teplé sladkosti podle Dity P. Za recept vyhrajte její kuchařku

Dita jde s kamarádem Jakubem na kafe a přizná se, že na ni leze "depka". Nemá přítele a bojí se, že skončí jako stoletá nevěsta nebo předobraz Bridget Jonesové. Kamarád proto navrhne utopit žal v teplém cukru a tuku.

Nejdřív Dita udělá povidlové taštičky podle receptu své babičky, které jí připomenou šťastné chvíle z dětství. Pak nachystá obrácený jablečný koláč s karamelem Tarte Tatin. Normálně se připravuje z listového těsta, Dita jej ale chystá s vlastním těstem, které do sebe nasákne karamel a šťávu z jablek. Teplý koláč se polije zakysanou smetanou nebo vanilkovou zmrzlinou.

Receptem na úžasné mlsání bez výrazného ohrožení diety (nebo aspoň bez výrazných výčitek) je koláč známý jako crumble. Je velmi rychlý, protože nemá žádné těsto - skládá se jenom z ovoce a drobenky, do které můžete přimíchat ovesné vločky pro větší křupavost (a dobrý pocit). Ikonou teplých dezertů je čokoládový fondán - bábovička z čokoládového těsta, které je ve středu ještě tekuté a hrne se ven. Dita jej pak ještě dozdobí čerstvými malinami.

Čokoládové bábovičky podle Dity P.

příprava 15 minut, pečení 20 - 22 minut, pro 4 osoby

300 g tmavé čokolády

200 g másla nakrájeného na kousky + na vymazání

4 vejce

4 žloutky

110 g krupicového cukru

75 g hladké mouky

1. Předehřeju troubu na 180 stupňů. Do kastrolu dám čokoládu a máslo a na mírném ohni míchám tak dlouho, až se čokoláda rozpustí a je krásně hladká. Vejce i žloutky vyklepnu do mísy, přidám cukr a elektrickým šlehačem vyšlehám do nadýchané směsi. K ní pak přidám prosetou mouku a rozpuštěnou čokoládu s máslem.

2. Máslem vymažu 4 zapékací misky o objemu přibližně 300 ml a rozdělím do nich čokoládové těsto. zapékací misky položím na plech a peču 20 - 22 minut. Nakonec bábovičky opatrně vyklopím a ihned podávám.