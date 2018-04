Pošlete recept na piknik a vyhrajte kuchařku Deník Dity P.

Jaké jídlo si sebou berete na cesty? Co připravíte na piknik s rodinou nebo kamarády? Co si nachystáte na odpoledne u vody? Pošlete nám recept na piknikové jídlo a vyhrajte knihu Deník Dity P. Recept s fotkou (ta je podmínkou) NAHRAJTE ZDE do středy 25. září. Vylosovaný výherce dostane kuchařku a nejzajímavější recepty zveřejníme.

V předchozím kole byla vylosována Dominika Gašparová s receptem na Kuřecí pálivou a kyselou polévku z Thajska, mezi zajímavé vyprošťováky podle nás patří i detoxikační voda a rajská omáčka s ovesnými vločkami. Všechny vaše soutěžní recepty najdete zde.