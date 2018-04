Sendvič po francouzsku. Vyhrajte kuchařku za recept na rychlou večeři

I když pospícháme, nemusíme se s jídlem odbýt. Jak vypadá rychlá večeře ve vašem provedení? Máte specíální zapečené toasty, zálivku do salátu nebo cokoliv dalšího, co je hotové za pár minut? Recept i s FOTKOU NAHRAJTE ZDE do středy 11.12. do 12 hodin. Jeden vylosovaný výherce obdrží kuchařku Dity P.

V minulém kole byla vylosována Lenka Svobodová s receptem na Kuřecí kormu. Všechny soutěžní recepty najdete zde.