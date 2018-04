Pomazánka povýší chleba na delikatesu. Vyhrajte za ni kuchařku

Jaký je vaše oblíbená pomazánka? Sýrová, česneková, rybičková, zeleninová nebo do ní všechno namixujete? Pošlete nám svůj recept a vyhrajte knihu Deník Dity P. Recept s fotkou (ta je podmínkou) NAHRAJTE ZDE do středy 6. listopadu do 12 hodin. Vylosovaný výherce dostane kuchařku a nejzajímavější recepty zveřejníme.

V předchozím kole byla vylosována Andrea Šmejkalová s receptem na meruňkovo-pistáciový tarte, zaujal nás i písecký rybízový koláč, linecký koláč s krémem a jablky, zdravý čokoládový koláček s banánem nebo rychlý koláč s tvarohem a povidly. Všechny soutěžní recepty najdete zde.