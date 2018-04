Čerstvé housky provoní celý byt. Vyhrajte za pekařský recept kuchařku

Dita P. tráví víkend na chalupě se sestrami. Dámy se oddávají podzimu, pouštějí si se synovcem draka a opékají špekáčky. A protože se špekáček neobejde bez dobrého chleba, rozhodne se Dita upéct svůj první kváskový chléb.



Začne ale houskami, protože kynou kratší dobu. Recept najdete níže a ve videu zase uvidíte, jak se housky pletou. Protože si Dita nemůže odpustit neudělat něco sladkého, nachystá banánový chlebíček s oříšky a čokoládou.

Recept si dovezla z Ameriky, kde se chlebíček jí ke snídani i svačině, podobně třeba jako naše bábovka. Výhodou receptu je také to, že se do něj dají použít starší banány. Nakonec zákusek Dita osladí karamelem a ozdobí ořechy a čokoládou.



Dojde i na chleba, jehož pečení by podle Dity mělo být stejně přirozené jako třeba dýchání. Tak tomu ale bývalo v minulosti, dnes už většina chodí do pekárny. Tam se vydá i Dita, ale jenom pro kvásek. Její chleba nakonec kyne osm hodin a podle slov sestry Mariky je úžasný.



A protože na úžasný domácí chléb nenamažte jen tak ledacos, rozhodne se Dita utlouct si také máslo. Zároveň si tím splní svůj dětský sen o tom, že až bude velká, stane se z ní selka.

Pošlete recept na pečení a vyhrajte kuchařku Pečete si vlastní chleba, housky nebo rohlíky? Dáváte přednost bábovce, koláčům a koláčkům? Ať už je to cokoliv, pošlete nám svůj recept a vyhrajte knihu Deník Dity P. Recept s fotkou (ta je podmínkou) NAHRAJTE ZDE do středy 19. listopadu do 12 hodin. Vylosovaný výherce dostane kuchařku a nejzajímavější recepty zveřejníme. V předchozím kole byla vylosována Zuzana Hánová s receptem na krůtí roládu. zaujala nás i krkovice na pivu, italská sekaná se španátem nebo hovězí dušené se zeleninou. Všechny soutěžní recepty najdete zde.

Domácí housky podle Dity P.

Na 12 housek, příprava: 10–15 minut, kynutí: 1 hodina 20 minut, pečení: 30 minut



500 g hladké mouky

půl kostky (20 g) čerstvého droždí

1 lžička cukru

200 ml mléka + 2–3 lžíce navíc

3 vrchovaté lžíce bílého jogurtu

3 lžíce sádla, změklého

1 lžička soli

1 bílek

hrubá sůl nebo mák na posypání



Deník Dity P. Kuchařskou show uvidíte v pátek v 18:25 na ČT1.



1. Zadělám těsto: mouku proseju do mísy, uprostřed udělám důlek, do něj nadrobím droždí, posypu ho cukrem a zaliju trochou vlažného mléka. Až vzejde kvásek, přidám do mísy jogurt, sádlo, sůl i zbylé mléko a vypracuju pružné těsto. Nechám ho minimálně hodinu kynout, aby těsto zdvojnásobilo objem.

2. Vykynuté těsto vyklopím na lehce pomoučenou pracovní plochu, znovu ho rukama lehce prohnětu, odtrhuju z něj kousky, válím válečky a upletu housky jako cop. Housek z té dávky bývá dvanáct.

3. Housky přendám na plech vyložený pečicím papírem a nechám je ještě 20 minut kynout. Předehřeju troubu na 180 °C. Nakynuté housky potřu bílkem ušlehaným s trochou mléka, posypu hrubou solí a peču ve vyhřáté troubě dozlatova. Trvá to asi 30 minut. Do trouby postavím misku s vodou.

4. Vychladlé housky plním podle chuti, třeba máslem a marmeládou nebo bazalkovým pestem, mozzarellou, sušenými rajčaty...