Z Dity P. je šťastná maminka a manželka. Upečte si s ní buchtu na plech

Léto tráví Dita dovolenou a v neposlední řadě i vařením a vychutnáváním domácích dobrot. Dobrovolně se vzdala tradiční návštěvy festivalu v Karlových Varech, kam výjimečně poslala jen manžela. Místo festivalového hýření si užívá léto se synem Davidem na chalupě a vaří. Momentálně u ní i u rodiny vedou ovocné knedlíky a další typická česká letní jídla.

„Už jsem viděla i pěkný český meruňky, takže se asi brzo pustím do zavařování,“ prozradila nám sympatická kuchařka při příležitosti vydání druhého dílu její úspěšné kuchařky Deník Dity P.

Pokračuje tam ve spojování nostalgických vzpomínek na chutě dětství a skvělých receptů, které se však nebojí modernizovat nebo aktualizovat. A už nyní se chystá na natáčení druhé řady seriálu podle jejích receptů i života. Natáčení Deníku bude pro Českou televizi opět režírovat David Ondříček.

Ukázka: Buchty na plech

„Říkám si, že buchta na plech je jediná stálice, která se táhne mým životem. Babičce úče s dědou už je hodně let a buchtu už jim vozím já. Ale kdykoliv za nimi přijedu, mají sami pro sebe upečenou svoji olejovku. Už skoro nevaří, jen tu buchtu na plech musí mít. Pečou ji každý pátek, babička s dědou spolu. Děda babičku odhání, že to zvládne sám, ona se nenechá a buchta se jim i v hádkách vždycky povede. A tak se nad ní potkáváme a já si vždycky vybavím strejdu Zdeňka, kterej mě v Humpolci vzal poprvé na diskotéku, kde mě podloudně zlil, sotva jsem chodila, a když jsme se vrátili ve dvě ráno k babičce a dědovi domů, vytáhli jsme čerstvě upečenou švestkovou buchtu, půlku jí do sebe naházeli a v tu chvíli strejda Zdenda pronesl legendární hlášku: Ditko, ty jsi taková pěkná česká buchta - totálně na plech.“

Koláč se zakysanou smetanou a skořicí

Příprava: 20 minut

Pečení: 20 až 25 minut

Na těsto:



5 vajec, žloutky a bílky zvlášť

200 g krupicového cukru

100 ml rostlinného oleje

250 g hladké mouky

1 sáček kypřicího prášku do pečiva

máslo na vymazání

Na pudink:

2 sáčky vanilkového pudinkového prášku

1 l mléka

4 lžíce krupicového cukru

Na potření:

3 kelímky zakysané smetany

2 lžíce moučkového cukru

skořice na posypání

Troubu předehřeju na 180 °C. Ve velké míse nebo v robotu utřu žloutky s cukrem do hladké nadýchané světle žluté pěny, přimíchám olej, 100 ml vlažné vody a mouku promíchanou s práškem do pečiva. Z bílků ušlehám pevný sníh a opatrně ho po částech vmíchám do těsta. Těsto vliju do pekáčku o rozměrech 28 × 38 cm, vymazaného máslem a vyloženého pečicím papírem, a rovnoměrně ho rozetřu. Pudink uvařím podle návodu na obalu a lžící ho cikcak poházím na syrové těsto. Dám do trouby a peču 20–25 minut nebo dokud špejli vpíchnutou do středu těsta nevytáhnu čistou. Zatímco se koláč peče, promíchám zakysanou smetanu s moučkovým cukrem. Tento krém rovnoměrně rozetřu na upečený koláč a posypu ho skořicí.



