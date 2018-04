Dita P. se vdává a peče koláče. Získejte za recept její kuchařku

Jaký pokrm nesmí nikdy chybět na vašem svátečním stole? Co chystáte na Štědrý den, Boží hod a na Štěpána? Jaké jídlo máte spojené se svatebním dnem vy? Držíte se české klasiky, receptů po babičce nebo rádi experimentujete? Recept i s FOTKOU NAHRAJTE ZDE do středy 18.12. do 12 hodin. Jeden vylosovaný výherce obdrží kuchařku Dity P.

V minulém kole byla vylosována Zuzana Poncová s receptem na Zimní salát z tvarohových kostek. Všechny soutěžní recepty najdete zde.