Diskriminace, nebo služba ženám? Speciální dámská kupé budí vášně

Možná už i vy jste ve vlaku narazili na tento piktogram vyjadřující, že kupé je přednostně určeno pro cestující ženského pohlaví.

Podle tiskového mluvčího Českých drah Petra Šťáhlavského se jedná o pilotní provoz, a dokonce již dopravce zaznamenal pozitivní reakce od cestujících. Nápad má však i své odpůrce, například Unii otců, která dráhy žaluje pro diskriminaci mužů (více si můžete přečíst ZDE).

Co možná nevíte: Speciální oddíl nabízí ženám a dívkám větší pocit bezpečí a dostatek informací o průběhu cesty, pomoc při řešení nenadálých situací, pomoc se zavazadly a podobně, a to především na okraji dne, kdy jsou vlaky méně vytížené a získat pomoc od spolucestujících je komplikovanější. Dámské oddíly přitom již několik let nabízejí sousední Rakouské spolkové dráhy ve vlacích EC a IC nebo německá společnost DB v nočních spojích (CityNightLine). Nejen zmíněný Dámský oddíl, ale také další specifické oddíly - klidový, pro cestující s dětmi, pro zdravotně postižené, pro vozíčkáře - jsou ve 2. třídě, obvykle v blízkosti služebního oddílu nebo ve vedlejším voze, tak, aby byl nablízku personál ČD. U všech těchto služeb se přitom jedná obvykle o jeden oddíl v celém vlaku, tedy o 6 míst. Tyto oddíly mohou využít i ostatní cestující (u Dámského oddílu i muži).

Diskriminace, nebo pomoc?

"Nyní zavedení dámských kupé zkoušíme u několika desítek vlaků. Postupně by těchto oddílů mohlo být kolem 80," upřesňuje Šťáhlavský. Z velké části jde o mezistátní a vnitrostátní spoje EuroCity a Express a jedná se také o jednotném mezinárodním systému rezervace do Dámských oddílů. "Do konce letošního roku by díky tomu mohly být k dispozici například ve vlacích od Hamburku po Bělehrad nebo Villach," dodává mluvčí.

Rozhodně přitom odmítá, že by tyto oddíly měly podněcovat diskriminaci nebo nerovnoprávnost. "Naopak jde o přihlášení se k tradičním kulturním a společenským hodnotám, kdy ženy a matky chráníme a pomáháme jim, a tato role ochránce náleží v naší společnosti především mužům," uzavírá tiskový mluvčí.

Ženskýma očima

A co na celý problém říkají samy cestující ženy? "Mám za sebou jeden dosti nepříjemný zážitek z nočního vlaku na Slovensko, který mě naučil nočním vlakem už raději nikdy sama nejezdit," říká Anna Bednaříková. "Tehdy mě zachránila moje duchapřítomnost, ale kdyby se mnou nenechal útočník zaskočit, nevím, jak by to dopadlo, protože vlak byl poloprázdný a průvodčí bůhví kde. Z tohoto pohledu kupé pro ženy vítám."

Nadšením naopak neskáče blogerka Irena Fuchsová, která cestuje vlakem pravidelně. "Zavedlo se JEDNO kupé na celý vlak, což je směšné," podotýká. "Když jsem si do něho nedávno sedla, seděly jsme tam tři ženy a přišel si tam sednout chlápek, kterému průvodčí nic neřekl. Fakt je, že jsme byly tři na jednoho, a tak jsme ho tam nechaly."

Ona osobně považuje zavedení dámských kupé za hloupost. "Samozřejmě, že se ženy bojí jezdit večer a v noci samy, a proto si sedáme vždycky k sobě. Vagon je prázdný a v jednom kupé nás sedí šest žen, my, co vystupujeme v Kolíně, instruujeme mladé holky, aby neseděly samy, ale opět si sedly k nějaké ženské. Napsala jsem o tom i blog."

Mnoho cestujících zase speciální kupé pro ženy vnímá jako každé jiné kupé. Alespoň podle osobní zkušenosti Pavly Hávové: "Vlak byl hodně obsazený, místo jsem našla až v kupé pro ženy, kde seděly jen dvě cestující," vypráví.

Ohlasy z Facebooku: Lucie: Pokud bych musela cestovat večer, využila bych těchto kupé. Jinak si myslím, že ve vagonech ČD je třeba především uklidit a obnovit vnitřní letité vybavení. Míša: Už jsem si toho všimla, ale myslela jsem, že jsem se překoukla. No, nevím, jestli toto kupé využiju, při cestě se potřebuju soustředit, většinou něco dělám do školy, a pokud bych si měla vybrat mezi kupé plným mužů a kupé plným žen, volím to první, protože tam bude větší klid :) Martina: Škoda jen, že se spíš bojím jezdit prázdnými lokálními vlaky než těmi dálkovými. Už jsem v takovém byla jednou obtěžována. Cindy: Byly doby, kdy jsem ve vlaku trávila několik hodin denně, a opravdu bych tuto službu uvítala. Nic proti mužům, ale je mi příjemnější sedět v nacpaném kupé s ženami než muži.

"Ještě v Praze si přisedla slečna a zeptala se nás, zda nám nebude vadit, že by s námi seděl i muž. Nikomu to nevadilo, tak jsme jeli 4 ženy a 1 muž. Postupně po cestě všichni vystoupili a v Pardubicích si ke mně přisedli dva pánové bez toho, aniž by registrovali toto speciální kupé pro ženy. Já jsem nic nenamítala, ani je na to neupozorňovala."

Chtějí se cítit bezpečně

Myšlenka zvláštních kupé pro ženy se naopak líbí Marii Kuklíkové: "Ve vlaku, kde jede v každém kupé několik lidí, žen i mužů, určitě žádná žena nebude hledat speciální kupé pro ženy. Horší je to v poloprázdném vlaku," napsala ve svém blogu na toto téma. "Tam mohou nastat nebezpečnější situace. Zvlášť hnusný je skoro prázdný noční dálkový vlak. V takovém byla kdysi zavražděna moje spolužačka, když se vracela z Prahy ze školy..."

"Mně se ten nápad docela líbí," souhlasí v našem diskusním fóru Kavárnička (diskutovat můžete ZDE) i čtenářka s nickem Ithariel. "Dojížděla jsem pět let do školy, cesta trvala přes čtyři hodiny a nejednou se mi stalo, že do kupé přistoupil muž, který měl třeba potřebu celou cestu nasávat (jeden zvládl za hodinu flašku rumu), nebo měli nepříjemné poznámky. Na druhou stranu je potřeba říct, že takoví jsou v menšině a pokud ti dotyční byli taky studenti, byla občas i sranda."

S nápadem souhlasí také další diskutující Zlata: "Zrovna tuhle jsem se vracela z běžek, třikrát jsem přestupovala a pokaždé si ke mně přisedl jeden otrapa, ač byl vlak poloprázdný. Kdyby tam byl vagon pro ženy, jsem tam hned."

Kam se ztratila obyčejná slušnost?

"Podle mého názoru je to jen další důkaz toho, kam naše společnost spěje," komentuje nápad vyhradit kupé jen pro ženy psycholožka Marta Boučková. "Když budeme mít na všechno předpis, tak se mezi lidmi pomalu začne vytrácet povědomí o tom, co je to obyčejná slušnost, zároveň ztratíme schopnost normálně se mezi sebou domluvit."

"Mám dojem, že přesně takové kroky povedou k tomu, že naše společnost bude stále agresivnější," varuje psycholožka. Místo, abychom se chovali jeden ke druhému pozorně a vstřícně, budeme zkrátka jen uplatňovat svá práva. A co se stane, když na něco nebude pravidlo? Uplatníme právo silnějšího...

Nejen, že zapomínáme, jak být slušní. My totiž často slušnost dokonce odmítáme. Jak třeba můžeme my ženy chtít od mužů ohledy, když jim ani nedovolíme, aby nám podrželi dveře nebo pomohli do kabátů, protože by mohlo jít o sexuální harašení? "Nevymýšlejme pravidla a nerozdělujme se na muže a ženy, chovejme se k sobě jako lidé," uzavírá Marta Boučková.

