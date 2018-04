Diskotéky vás mohou stát život, číhá tam meningokok

U školních a předškolních dětí zvyšuje riziko meningokokového oněmocnění nástup do školy či školky a s tím spojený stres, únava, častější pobyt v kolektivu a snížená imunita.

Pití z jedné lahve

Řeč je o kapénkové infekci, která se přenáší kašlem, kýcháním, líbáním, pitím ze společné lahve, kouřením společné cigarety.

Původcem tohoto vážného onemocnění je bakterie Neisseria meningitis. Nejedná se ale o jedinou bakterii, vyskytuje se totiž v několika sérologických skupinách a každá z nich je původcem jiného typu onemocnění. V České republice se setkáváme s bakteriemi typu B. Způsobují polovinu všech diagnostikovaných meningitid a spolu se sérologickou skupinou C také nejvážnější typ onemocnění, které mnohdy končí smrtí.



Při podezření na meningitidu skončí pacient ihned na jednotce intenzivní péče a lékař mu nasadí antibiotika. Podávají se preventivně také lidem, kteří byli s pacientem v těsném kontaktu. Inkubační doba trvá dva až deset dní.

Pravděpodobnost úmrtí

V prvním pololetí letošního roku ohlásila Národní referenční laboratoř pro meningokokové nákazy Státního zdravotního ústavu v České republice už dvaapadesát případů invazivního meningokokového onemocnění. Výskyt je srovnatelný se stejným obdobím minulého roku. Zároveň se potvrzují i nepříznivé statistiky, podle kterých i přes medicínský pokrok přibližně 10 % onemocnění končí úmrtím. V letošním roce již na invazivní meningokokové onemocnění zemřelo 5 pacientů.



Nejohroženější jsou teenageři a malé děti

"Invazivní meningokokové onemocnění postihuje zejména malé děti, příčinou je jejich nedostatečně vyvinutá přirozená imunita. Druhou ohroženou skupinou jsou mladí mezi patnácti až devatenácti lety. U nich je hlavní příčinou ‚nebezpečný‘ životní styl příznačný pro tento věk: ponocování, kouření, alkohol, někdy i drogy, vysoká fyzická či psychická zátěž," vysvětlila Pavla Křížová z Národní referenční laboratoře pro meningokokové nákazy.



V počátečních stadiích může být obtížné rozpoznat invazivní meningokokové onemocnění od jiných horečnatých onemocnění, například chřipky, protože počáteční příznaky nejsou specifické. Každý pacient může navíc na nemoc reagovat různě. Nemoc se někdy rozvíjí několik dní, jindy je průběh velmi rychlý a během několika hodin může meningokok ohrozit život nemocného.

Smrt nebo trvalé poškození mozku

Zákeřnost onemocnění spočívá v tom, že meningokok dokáže naprosto zdravého člověka ohrozit velmi závažně během několika málo hodin. Časná stadia se dají diagnostikovat velmi obtížně, protože se podobají běžnému nachlazení. Po běžných příznacích nachlazení ale následuje ospalost, zmatenost, ztuhlost šíje, vyrážka, poruchy vědomí, křeče. Protože se bakterie šíří do ostatních částí těla krevním oběhem, mohou záněty postihnout i další orgány, například oči, srdce, plíce, nadledvinky.



Jakékoliv onemocnění invazivním meningokokem je život ohrožující a má následky, které mohou zahrnovat ztrátu sluchu, slepotu, epilepsii, trvalé poškození mozku, amputaci končetin a podobně.

Prognózu pacientů může zlepšit včasná klinická diagnostika a okamžitá léčba. Většina pacientů potřebuje rozsáhlou intenzivní, až resuscitační péči.







Varovné příznaky - Kojenci a batolata mohou být neklidní, nebo naopak apatičtí, odmítají pití, případně zvrací.

- Chodidla a ruce kojenců jsou studená.

- Větší děti a adolescenti si stěžují na bolesti hlavy a bolesti v kloubech a svalech.

- Typické jsou vysoké teploty. (V prvních hodinách se infekce těžko odlišuje od chřipky či jiného těžce probíhajícího virového onemocnění.)

- Kožní příznaky: drobné tečkovité či větší červenofialové skvrnky na kůži (mohou se ale objevit až po několika hodinách, či dokonce dnech).

- Rychlý, až dramatický rozvoj příznaků závažného celkového onemocnění.

Pasivní kouření riziko zvyšuje

Riziko výskytu může zvýšit kouření, a to i pasivní. Domněnku potvrdila tříletá celorepubliková studie Národní referenční laboratoře pro meningokokové nákazy: u dětí do patnácti let věku bylo prokázáno, že mají trojnásobně vyšší riziko, pokud kouří jeden z rodičů. Pokud kouří oba rodiče, je riziko osmkrát vyšší ve srovnání s dětmi z nekuřáckých rodin.

Nezastupitelná je role rodičů, pokud již onemocnění propukne. Jejich včasná reakce a rychlé vyhledání lékařské pomoci mohou výrazně zlepšit prognózu nemocného.

Účinná prevence

Prevence proti invazivnímu meningokokovému onemocnění séroskupiny C existuje, je to očkování. Doporučuje se konjugovaná meningokoková vakcína, která zajišťuje dlouhodobou ochranu a je účinná i u malých dětí. Očkovány mohou být i děti od dvou měsíců, adolescenti a dospělí. Konjugovaná vakcína zaručí dlouholetou ochranu.

Cena se pohybuje v rozmezí od sedmi set do devíti set korun. Některé zdravotní pojišťovny na ni přispívají. Například VZP až pěti sty korunami. Proti meningokokům séroskupiny B univerzálně účinná očkovací látka zatím neexistuje.

Vedle očkování, které zaručuje účinnou dlouhodobou ochranu proti meningokokům séroskupiny C, se ukazuje, že riziko vzniku invazivního meningokokového onemocnění snižuje i zdravý životní styl. Dostatek vitaminů, dobré stravovací zvyklosti a pobyt v přírodě.