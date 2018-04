Chcete lepší sex? Nestyďte se v posteli za silné výrazy a užijte si je

Odcizený, brutálně animální sex přináší těm, kdo pro něj mají smysl (či slabost), nekonečnou slast. A také závislost. Té je však radno se vyvarovat, což znamená zachovat si nadhled a chladnou hlavu i po těch nejžhavějších orgasmech.

Nečekané vzrušení

Kdo viděl Bertolucciho Poslední tango v Paříži, určitě si vzpomene na drsný "dirty talk", jímž zhrzený chlípník Marlon Brando uhranul mladou, zasnoubenou dívku. Kouzlo špinavého, na zvířecí vášni založeného sexu bez kapky něhy, zato s celou řadou záhad, ji ovládlo natolik, že pro ni už nebylo cesty zpět...

K tomu, aby se vyslovené sprosťačinky neminuly účinkem a vyvolaly patřičnou reakci, je zapotřebí elektrizující přitažlivosti. Pochopitelně vzájemné. Kouzlo "dirty talk" tak obvykle objevíme nečekaně. Někdo na nás pohlédne, my se rozvibrujeme, a když pak řekne (správně chraplavým, syrovým hlasem): "Chtěl bych tě..", máme co dělat, abychom se touhou na místě neroztekly.

Ženy a "dirty talk" O vynalézavosti žen jsem se měla možnost přesvědčit při sbírání materiálu ke knize Sex nejen pro ženy. Jednu z kapitol jsem věnovala právě "dirty talk" a od respondentek jsem se dozvídala velmi zajímavé věci. Cituji: "Je to citlivé téma, jedno slovo může působit jako chrstnutí oleje do ohně, nebo naopak jako ledová kostka, ale ne ve smyslu erotických her, nýbrž ochlazení." "Já osobně mám dobré zkušenosti, líbí se mi, když je partner vášnivý a dává průchod svým pocitům i verbálně." "Ano, sem tam nějaké to sprosté slovíčko při sexu na mě působí jako aforidiziakum." "Vzrušuje mě hlavně mluva spojená s tím, že se blíží jeho orgasmus, a to většinou vzruší i mě."

Kouzlo verbální chlípnosti ovšem není pouze výsadou mužů, bravurně jej ovládají i některé ženy. Vzpomínáte si na druhý díl Základního instinktu? Konkrétně na scénu, kdy se z vraždy obviněná spisovatelka Catherine Tramellová v podání Sharon Stone před svým psychiatrem obkročmo posadí na židli a několik dlouhých minut mu šťavnatě líčí, jaké sexuální praktiky s ním si představuje, když masturbuje. A neméně květnatým jazykem odhaduje, na co asi myslí v souvislosti s ní on.

Návod na slovník bez cenzury

Jak překonat zábrany a nechat se strhnout vášní? Jak se zbavit studu a pocitu, že jde o něco nehorázného? Jak poznat, které výrazy vašeho partnera vzrušují nejvíc?

Erotická fantazie nezná hranic. Objevit a rozvíjet erotickou verbální kreativitu je dáno každé z nás. Potřebujeme k tomu jen blok a tužku nebo diktafon, případně digitální kameru.

Hravý způsob může vypadat tak, že si napíšeme abecedu a ke každému písmenu pak přidáme chlípné výrazy, které nás spontánně napadají. A pěkně všechny bez cenzury. Vytvoříme si tak svůj vlastní porno seznam. Pro dosažení většího efektu doporučuji nalít si k tomu sklenku chlazeného sektu nebo jiného oblíbeného nápoje. Psavci mohou otestovat vzrušující účinek slov tak, že inspirativní výrazy zasadí do příběhu.

Dalším krokem je namluvení těchto příběhů, vět či výrazů na diktafon nebo kameru. Hravosti se ani zde meze nekladou: tón i frekvenci hlasového projevu lze dle libosti měnit a současně vnímat, co na nás působí nejvíc. Mimochodem - už jste si někdy vyzkoušely sex po telefonu? Udělejte to. Je to kolosální zážitek...

Vtáhněte do hry partnera

Jde-li o oživení intimních radovánek v páru, většina mužů jakoukoli iniciativu ze strany své partnerky vřele vítá. Neváhejte tedy přijít na to, jaké výrazy váš protějšek rozpalují. Můžete to zkoumat před nebo při sexu, kdy komentujete, co chcete, aby vám partner dělal, jak to na váš působí.

Je zapotřebí si uvědomit, že slovo je mocná zbraň - a to i v posteli. A že dobrý sex je vlastně sprostý...