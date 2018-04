Ekonomická krize? Ale kdeže. Tady se rozhazují miliony za nový vzhled

Haute couture na sebe pravidelně strhává pozornost odborné veřejnosti i tisku, letošní sezona se však přeci jen odlišuje. Vzrušené očekávání nejžhavějších novinek je citelně větší. Hned první den přehlídek přinesl esenci francouzské elegance a stylu, který od nepaměti kopírují ženy po celém světě.

OnaDnes.cz v Paříži Naše zvláštní zpravodajka je přímo na místě a exkluzivně vám přináší novinky nejen ze zákulisí haute couture.

Když se řekne francouzská elegance, většině lidí se vybaví buď klasický jednoduchý kostým s černým lemováním od Chanel, nebo bohaté sukně a vosí pas podle pana Diora. A právě módní dům Dior rozpoutal hned v samém začátku přehlídek nejluxusnějších šatů velký rozruch.

Po několika měsících vášnivých debat a dohadů veřejnost konečně spatřila první kolekci haute couture, jejímž tvůrcem je nástupce Johna Galliana Raf Simons. Tento bývalý student průmyslového designu se uvedl ve své roli v pompézním stylu. Místo přehlídkového mola vsadil na tradičnější pojetí přehlídky, průchozí salony pařížského paláce proměnil ve snovou zahradu.

Stěny od stropu až na zem zcela zakryly živé květiny, v každé místnosti jiný druh a barva. Takové prostředí okouzlilo všechny přítomné, mnohdy více než následné oblečení. To pojal designér po svém, přičemž zachoval tradiční prvky z Diorova archivu. Více než na historii značky samotné se zaměřil na tvorbu Christiana Diora a z té pak vycházel.

Hned úvodní model, černý kalhotový kostým, jasně ukázal, o co v následujících sezonách půjde. Simons šikovně použil jeden z ikonických kousků pocházející od pana Diora a vdechl mu nový impuls do života.

Slavné sako "Bar" sahá až k samotným kořenům diorovského stylu, tvoří nedílnou součást typické siluety, v níž dominuje velmi úzký pas a široké boky.

Tento kousek, jehož historie se datuje od roku 1947, kdy Monsieur Dior ukázal světu nový vzhled neboli "new look", interpretoval Simons po svém a v tomto případě se zcela trefil do černého. Ostatně s oblíbenou siluetou si Simons pohrál i v dalších modelech.

Tělo bez křivek? Nevadí, švadlena si poradí

Luxusní kabáty přepásal mohutnými zlatými pásky a i v případě šatů a topů kladl důraz na oblost boků. Ty, jakož i jiné tvary, na modelkách mnohdy zcela chyběly, o to více vyniklo mistrovství pařížských švadlen.

Dior Haute Couture na sezonu podzim - zima 2012/2013 vysílá zcela jasný signál všem ženám - buďte ženami, pyšnými na své křivky, hrdými na své ženství. Opulentnost a pompéznost nechal návrhář pouze na stěnách či v podobě nebývalého množství slavných tváří v první řadě, na oděvech samotných již více šetřil. Na rozdíl od svého předchůdce šel více do hloubky, na samou podstatu vysoké krejčoviny.

Mezi modelkami byla jediná Češka Margita Žuchová, finalistka loňského ročníku Elite Model Look.

Mnohé modely při pohledu zblízka skutečně berou dech. Ať již se jedná o ruční korálkové výšivky či okázalost samotných materiálů. Architektonické prvky uplatnil návrhář překvapivým způsobem, aniž by výrazně narušil představu o oděvech značky Christian Dior.

Simons již při svém nástupu do čela značky Dior prohlašoval, že bude brát ohled na její historii. Pochopitelně, nic jiného ani nelze očekávat. Návrhář se dostal do velmi těžké pozice - posunout giganta francouzského stylu do nové éry a zároveň zachovat typickou image značky.

Ke kořenům, ale po svém

Jeho typický minimalismus i původ se v kolekci samozřejmě nutně odrazily. Zcela se oprostit od svých kořenů umějí jen ti největší mistři a ještě ne všichni. Což není vůbec na škodu. Designér vdechl ikonickým kouskům nový život a přenesl je do současnosti, dokázal se dostat na samotnou podstatu věci. A jako se vědci pokoušejí změnit a vylepšit lidskou DNA, tak se Simons pokusil o totéž v případě značky Dior.



Vzdal hold jejímu zakladateli a přitom si zachoval vlastní tvář, i když ji musel poupravit tak, aby se zalíbila stávající bohaté klientele tradičního pařížského módního domu.

Proč vlastně modely haute couture stojí statisíce a miliony? Odpověď i na tuto otázku Simons svou kolekcí zodpověděl. Okázalé korálkové výšivky i velejemné šaty z hedvábné organzy poseté tisícovkami delikátních peříček nejsou tím jediným. Návrhář chytře vsadil i na méně okázalé modely, které však nade všechnu konfekci, byť i tu skvěle vypracovanou, vynikají dokonalostí střihu. Mnohdy nenápadné kousky v sobě skrývají skutečné umění.

Haute Couture není o barvách či nejaktuálnějších tvarech, je to především svět umění a pokroku. Zde platí jiná pravidla, jiný řád. Je to tajuplný svět, jeden jediný pohled vás dostane a navždy pohltí. A jak sám tvůrce nejnovější kolekce haute couture značky Dior Raf Simons správně prohlásil, nejedná se o hon za typickým, těžkým saténem, hedvábím či tylem, ale je to především o vývoji nových materiálů a nových forem.

Modely haute couture představují absolutní vrchol a bez nadsázky je lze považovat za skutečné umění i jistou investici. Proto se stále najdou lidé, kteří ochotně zaplatí deset tisíc eur za jedinou halenku, a kvůli šatům utrácí sumy, o kterých se většině lidí ani nesnilo. Kolik takových nadšenců otevírá právě v tuto chvíli své peněženky? Pouze ti skutečně vyvolení, neboť i na haute couture se dělá pořadník a ne na každého boháče se dostane.