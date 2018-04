Přepych, nahota a stres. Pohled do míst, kam se jen tak nedostanete

Haute couture má své tradiční a jediné sídlo v Paříži, kde návrháři prezentují to nejlepší a zároveň nejluxusnější, co jen lze z látek vytvořit. Platí tu velmi přísná pravidla - od použité látky až po pozvánku a zasedací pořádek na módní přehlídce. Máte-li vliv a štěstí, dostanete se dál. Do míst, kam veřejnost nemá přístup a kde se za pozvánku platí zlatem.

Pohled za oponu, do zákulisí těch nejlepší přehlídek, nabízí jedinečný zážitek. Atmosféra před i po prezentaci nejnovějších kolekcí se slovy dá jen těžko popsat. Nejdříve obrovský zmatek a stres, kdy se dodělávají poslední úpravy, modelky utíkají z jedné přehlídky na druhou a v sále netrpělivě poposedávají hosté. A pak přijdou velké gratulace a další stres, jak usměrnit dav lidí snažící se alespoň po očku zahlédnout zákulisí.

Přístup do zákulisí pařížských přehlídek znamená mnohem více než samotná pozvánka na již tak velmi exkluzivní událost. Sem se dostanou jen ti nejvybranější hosté. Musíte být buď světoznámá celebrita, nejlepší zákazník utrácející pravidelně horentní sumy za návrhářovo oblečení, anebo velmi vlivný novinář z velmi prestižního média. Jinak se přes armádu bodyguardů nemáte šanci dostat.

Je to jedno velké divadlo, protože za oponou se nic tak zásadního neděje. Kolem pobíhají švadleny, kadeřníci, vizážisté s maxi balením pudrů a velkými štětci a nahé modelky. Ty si oblékají a svlékají šaty, za které jiné ženy platí horentní sumy. Šaty za milióny tu jsou na dosah ruky, stačí se jen natáhnout.

Ovšem zase máte možnost zažít vzrušení a sdílet napětí se skutečnými mistry svého oboru. Můžete sledovat, jak si hlídají i ten nejmenší detail a zároveň naslouchají, jak obecenstvo přehlídkového sálu přijímá plody několikaměsíční práce.