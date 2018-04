Podivné diety slavných: Tasemnice, steak s arašídovým máslem nebo vajíčka

Jednou z nejbizarnějších diet byla zcela jistě ta, kterou zvolila operní pěvkyně Maria Callasová. Věřila tomu, že by přebytečná kila mohla shodit díky tasemnici.

„Ve čtyřicátých letech minulého století byla tato prapodivná dieta velmi populární. Lidé měli spolknout tasemnici, která měla vstřebávat jídlo, jež pozřou a díky tomu docílit hubnutí,“ cituje Daily Mail historičku Helen Zoe Veitovou, která se zabývá zkoumáním diet známých osobností.

Maria Callasová se k podivné dietě s tasemnicí nechala přesvědčit v roce 1947, kdy měla velké problémy s váhou. Tehdy vážila přes 176 kilogramů. Díky tasemnici se jí během pár měsíců podařilo shodit skoro 44 kilogramů a během dalšího půl roku pak necelých 40. Ve finále vážila asi 70 kilogramů.

„Už jsem byla tak těžká, že mi ztěžkl dokonce i hlas. Necítila jsem se dobře, bylo nutné něco udělat,“ sdělila tehdy operní pěvkyně v jednom z rozhovorů anglickému redaktorovi Edwardu Downesovi.



Dieta s tasemnicí je však velmi nebezpečná, protože červ může v těle vytvořit cysty, způsobit závažné infekce a zápal mozkových blan. V horším případě způsobuje ochrnutí a smrt. Callasová byla později kvůli této dietě léčena, aby se parazita zbavila.

Další známou osobností, která se nechala zlákat k podivné dietě, byla půvabná Marilyn Monroe, která si za každou cenu chtěla udržet dokonalou figuru. Každé ráno tak na doporučení přátel snídala čerstvá slepičí vejce rozmíchaná v mléce.

„Mnoho lidí říká, že mám velmi bizarní stravovací návyky, ale já si to nemyslím. Pokud mi nějaký lékař doporučí lepší a vydatnější snídani pro dívku, která je v jednom kole, ráda ji vyzkouším,“ sdělila Monroe v rozhovoru pro magazín Pageant v roce 1952.



Pojídáním syrových vajec přitom Monroe také riskovala vážné zdravotní komplikace. Mohla se totiž nakazit salmonelózou. Po naléhání lékařů se tak herečka rozhodla pro změnu a začala snídat grilovaná játra a čerstvou zeleninu.

„Kdyby mi to nedělalo dobře, nejedla bych to. Ale já se díky tomu cítím skvěle. Jsem pak plná sil a ráda si jdu zacvičit. Každé ráno se hýbu, je to můj milovaný rituál. Ráda se hýbu doma, nejsem moc velký fanda venkovních sportů,“ tvrdila blondýnka v dalším z rozhovorů.



Zpěvák Elvis Presley byl posedlý pojídáním sendvičů s arašídovým máslem a slaninou. Tuto pochoutku si dopřával klidně ve dvě hodiny ráno předtím, než si šel lehnout. Byl přesvědčený o tom, že mu právě tyto potraviny dodávají veškeré potřebné živiny a energii.



K snídani si pak dopřával domácí sušenky opražené na másle k tomu klobásky, čtyři míchaná vajíčka a ještě navrch slaninu.

Kvůli tomuto stravovacímu režimu pak na sklonku života výrazně nabral na váze. Předtím měl totiž problémy s drogami a celý životní styl se na jeho zdraví hodně podepsal. Zdravotně na tom byl velmi špatně. Měl hodně vysoký krevní tlak, poškozená játra a zvětšené tlusté střevo.

„Kdykoli se Elvisovi zachtělo jeho oblíbených jídel, musela jsem mu je připravit. Bylo jedno, kolik je zrovna hodin. Vzbudil mě i uprostřed noci. Kdykoli na ně měl chuť, musela jsem je zkrátka připravit. A přesně si pamatuji den, kdy mi řekl, že nemá na nic chuť a nic připravit nechce. Byla jsem velmi překvapená a znepokojená. Druhý den pak zemřel,“ sdělila jeho hospodyně.

Herečka Elizabeth Taylorová měla dietu, kterou by si nechali líbit v dnešní době i muži. Nejčastěji totiž jedla steak s arašídovým máslem a cottage sýrem se smetanovou omáčkou.

Elizabeth byla pro ženy velkým vzorem, měla dokonalou postavu a vážila jen 54 kilogramů. Není tedy divu, že její stravovací návyky inspirovaly další ženy po celém světě.

Snídani podle Taylorové si ženy velmi oblíbily. Jedla totiž míchaná vajíčka se šunkou a k tomu ukusovala toast s arašídovým máslem. Největší odměnou pro ni ale byla večeře. Milovala pečené kuře s hráškem, šťouchanými bramborami a kukuřicí.

Když se porovnají diety dnešních celebrit s dietami celebrit z minulého století, je to opravdu velký rozdíl. Dnes slavné osobnosti volí hlavně proteinové nápoje, ovoce a zeleninu a potravinám jako je slanina nebo arašídové máslo se vyhýbají.