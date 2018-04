Diety, které rozhodně nezkoušejte

Čas od času se vynoří "zaručená" dieta, která sice vypadá poněkud divně, ale nejrůznější celebrity jsou schopné přísahat, že jim pomohla shodit libovolné množství tuku. Lákavé fotky typu předtím/poté vám už ale neprozradí, jak se dieta podepsala na zdraví těch, kteří ji drželi. Magazín Health ve spolupráci s odborníky z American Dietetic Association sestavil soupis populárních, ale velmi nebezpečných diet, které byste sami na sobě rozhodně nikdy neměli zkoušet.

Dieta syrové stravy

Princip diety syrové stravy spočívá v tom, že většinu kalorií získáte z nezpracovaného a tepelně neupraveného jídla. Její zastánci věří, že vaření, pečení, smažení a další úpravy jídla ničí enzymy, které naše tělo nutně potřebuje.

Zatímco odborníci na výživu souhlasí s tím, že ovoce, zelenina a obiloviny by se měly skutečně tepelně upravovat co nejméně, aby neztrácely důležité živiny, u řady dalších potravin je tepelná úprava naopak žádoucí. Některé totiž naše tělo není schopné v syrovém stavu zpracovat a u jiných tepelná úprava ničí potenciální zdraví škodlivé složky (bakterie, parazity a další).

Dieta syrové stravy je bohatá na ovoce, zeleninu, ořechy, semena, obiloviny a luštěniny. Až potud s tímto způsobem stravování odborníci souhlasí. Jenže například konzumace tepelně neupraveného masa skýtá mnohem víc rizik než možných zdravotních přínosů.

Odborníci navíc varují, že by dietu syrové stravy neměl nikdo držet dlouhodobě, protože nedodává tělu všechny potřebné živiny. Pokud ji chcete vyzkoušet, dietologové radí zařadit do svého jídelníčku několik dnů, kdy tělu dodáváte pouze syrové ovoce, zeleninu, obiloviny a luštěniny (samozřejmě za dodržování kvalitního pitného režimu). Taková "vsuvka" může sloužit jako jakási očista organismu a je zdraví prospěšná. To se však o dlouhodobém držení diety syrové stravy říct nedá.

hCG Dieta

Nový hit hollywoodských hvězd spočívá ve velmi nízkém příjmu kalorií za den (500 až 800 kalorií za den). Místo zbývajícího jídla si vyznavači této diety nechávají píchat injekce hCG (lidského choriogonadotropinu), což je hormon, který se vylučuje do těla ženy v těhotenství. Údajně by měl také tlumit chuť k jídlu a pomáhat hubnout. Problém je v tom, že jakákoli dieta, při níž poklesne denní kalorický příjem pod tisíc kalorií, je pro zdraví člověka velmi nebezpečná. Navíc dietologové považují hCG dietu za výnosný podvod.



Jakmile totiž člověk sníží denní kalorický příjem na tak nízkou úroveň, musí začít hubnout, i kdyby si nechával dávat injekce čisté vody nebo jakékoli jiné látky. Další sporný bod této diety spočívá v dodávání umělého hormonu, ačkoli ještě není k dispozici dost výzkumů. Odborníci předpokládají, že uměle dodávaný hCG může mít negativní důsledky pro lidské zdraví.

Detoxikační dieta

Vyznavači detoxikační diety čistí v pravidelných intervalech své tělo podivnými koktejly z vymačkaných citronů (nebo jiných citrusových plodů), několika kapek javorového sirupu a kajenského pepře. Tento lektvar se pije po dobu deseti dnů a doplňuje se bylinkovými čaji s laxativním účinkem. Ve finále má zbavit tělo naprosto všech škodlivých látek a zlikvidovat přebytečné kilogramy.

Nebezpečné diety Jakákoli dieta, při níž poklesne denní kalorický příjem pod tisíc kalorií, je pro zdraví člověka velmi nebezpečná.

Těžko říct, co tomuto typu diety vytknout nejdřív. S takovým "jídelníčkem" přijmete jen 650 až 1 300 kalorií za den. Naprosto v něm chybí bílkoviny, vápník, železo, zinek a další životně důležité látky. Svému tělu dodáváte prakticky pouze sacharidy a dávku kyseliny askorbové, která v kombinaci s pepřem může dráždit (ale i poškodit) žaludek a trávicí trakt. Navíc se po této dietě dostavuje jojo efekt, kdy se ztracené kilogramy zase rychle vrátí zpátky.

Je to nicméně další velký trend mezi celebritami, který se už stihl rozšířit po USA i Evropě.

Tukožroutská polévka

I přes její značnou oblibu a přísahy řady lidí, že s její pomocí zhubli, nelze tukožroutskou polévku (nebo jakékoli diety, při kterých výrazně převažuje jedna potravina) při dietě doporučit. Mezi lidmi koluje celá řada verzí tohoto typu diety. Klasická - za pomoci tukožroutské polévky - probíhá v sedmidenním cyklu, kdy podstatnou část jídelníčku tvoří polévka ze směsi zelí, mrkve, celeru, rajčat, paprik a cibule.

Protože tato dieta obsahuje velké množství tekutin a zeleniny, neohrožuje zdraví tolik jako diety, které požadují drastické snížení kalorického příjmu. Je ale jednostranná, a proto tělu nedodává celé spektrum potřebných živin, vitaminů a minerálů. Z dlouhodobého hlediska je proto její dodržování nevhodné. Jakmile tukožroutskou polévku "vysadíte", lze také očekávat, že se ztracené kilogramy vrátí zpátky.

Jehličky do ucha

Vyznavači akupunktury věří, že v uchu jsou body, které regulují apetit i zažívání. Pokud tedy chcete jednoduše zhubnout, stačí podle nich napíchnout jehličkami ta správná místa v uchu a dodržovat určitá opatření. Problém je v tom, že ani jeden z dosud provedených výzkumů nedokázal, že by podobná metoda fungovala.

Při dietě s jehličkami v uchu se většinou doporučuje striktně omezit přísun určitých potravin ve prospěch jiných. Nicméně při této změně jídelníčku hubli i lidé bez jehliček; lidé, kteří sice jehličky měli, ale nezměnili svůj způsob stravování, nehubli.

Atkinsonova dieta

Dieta doktora Atkinse zapůsobila na spoustu lidí jako zjevení; slibuje totiž jakékoli množství jídla, ale je třeba vynechat z jídelníčku potraviny bohaté na sacharidy, jako je zelenina, ovoce, obiloviny nebo brambory. Naopak například masem se můžete nacpávat podle libosti.

Jaký jste stravovací typ? Odhalte chybné návyky a zhubněte

I když Atkinsonova dieta vypadá velmi jednoduše a svůdně, potýká se s klasickým nedostatkem jednostranně zaměřených diet; nedodává tělu ani zdaleka všechny živiny, které potřebuje. Neobsahuje například téměř žádné vitaminy nebo vlákninu a postrádá řadu minerálů a enzymů. Dlouhodobé držení této diety vede k nadměrnému zvýšení cholesterolu (a z něj vyplývajících chorob, například aterosklerózy), překyselení organismu nebo poškození trávicího systému.