Dietu drží už i šestileté dívky

ANOREXIÍ UŽ TRPÍ I OSMILETÉ DĚTI

Jednou z příčin je mezi mládeží rozšířená kultura, která jim vtlouká do hlavy, že "čím hubenější, tím lépe".

Více než 70 procent dívek ve věku šest až sedm let prohlásilo, že by rády zhubly, a téměř 46 procent bylo připraveno kvůli dosažení "ideální" postavy držet dietu.

Jen 11 z 81 dotázaných dívek přitom mělo nadváhu a pouze tři byly obézní.

Zbytečná projímadla

Podle Františka Krcha, psychologa, který se na poruchy příjmu potravy specializuje, čelí podobnému tlaku i české dívky.

"Strach z tloušťky a dietní tendence jsou mezi českými děvčaty dostatečně zřetelné už ve věku 11 let a významným způsobem ovlivňují jejich způsob života a často i zdravotní stav," říká. V průběhu dospívání frekvence diet stoupá.

Podle výzkumu na českých školách vzrostl počet děvčat, která drží dietu mezi 11. a 15. rokem, na více než dvojnásobek. Jen třetina patnáctiletých dívek si myslí, že nepotřebují držet dietu.

Alarmující podle psychologa je i počet mladých děvčat, která ze strachu z tloušťky zvracejí nebo berou projímadla.

"Dietní tendence jsou nebezpečné i v tom směru, že narušují normální jídelní zvyklosti dospívajících děvčat, která ve strachu z tloušťky zásadně mění svůj jídelníček a jídelní režim. Velká část dospívajících dívek si už vlastně nedokáže představit jídlo bez strachu z tloušťky a zaměňuje redukční dietu za normální stravovací režim," říká František Krch.

Nespokojenosti dívek s vlastní linií se zabýval i list The Daily Telegraph, který uveřejnil článek pod titulkem Moje dcera chce plastickou operaci... Je jí 13 let. Článek zachycuje příběh sedmatřicetileté Angličanky, jejíž čtyři dcerky, z nichž nejstarší není ještě ani 14 let, už sní o plastické operaci jako o prostředku dosažení ideální krásy.

Proč? V teleshow pro mladé nazvané Nová americká topmodelka jednu ze soutěžících označili za tlustou - a to měla přes boky necelých 90 centimetrů.

V Británii se každoročně 20 tisíc dívek obrací na specialisty o radu, jak zhubnout. Choroby jako anorexie a bulimie jsou nejvíce rozšířené mezi čtrnácti- a osmnáctiletými.

PRAVDA A LEŽ O MENTÁLNÍ ANOREXII