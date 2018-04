Dietoložka pochválila Terezu za červené víno s colou

VŠECHNY ČLÁNKY O TEREZE NAJDETE ZDE

Terka dorazila do redakce iDNES v džínové sukni a tričku s hlubokým výstřihem. Moc jí to slušelo. Upnuté oblečení odhalilo, jak moc už zhubla.

Úbytek v kilogramech sice není tak radikální (váha ukázala necelých 77 kilo, což je jen o čtyři méně než na začátku soutěže), ale pokud jde o centimetry, situace je úplně jiná.

"Je to tím, že chodíš hodně cvičit," vysvětlila dietoložka Marie Dobrovodská ze společnosti STOB. "Zmizely tuky, narostla svalovina."

Tereza opravdu hodně cvičí. Do fitness-centra chodí čtyřikrát týdně. "Pokud se na něčem dá vytvořit závislost, je to pohyb," tvrdila. "Jak se dva dny nehýbu, už musím běžet do posilovny za trenérem Tondou."

Posedlost už nese ovoce. Tereze prý pořád někdo lichotí, jak dobře teď vypadá. "Dokonce jsem dneska dostala na ulici kytičku od neznámého ctitele. To mě moc povzbudilo!"

Po zvážení začala Marie Terezu přeměřovat. "Nejvíc jsi zhubla v pase a na prsou," oznámila. "Na prsou? To bych nečekala," rozesmála se Tereza.

Pak přišly na řadu archy, do nichž si soutěžící zaznamenávají, co jedí. "Zapíšu opravdu všechno," oznámila vzorná úřednice Tereza a ukázala i složku, do níž si archy vkládá.

Marii se Terezin jídelníček vyloženě líbil. Hemží se to v něm nízkotučnými jogurty, přírodními plátky kuřete a zeleninou.

I když sem tam se nějaká chybička vloudí, například tučný pudink. "Ten jsem si dala, když jsem se rozešla s Pavlem," obhajovala se Tereza.

A co červené víno s lehkou colou, kterého se nedokázala vzdát? "Vůbec tě nemusí mrzet, postavila ses k tomu správně. Hlavně, že už nepiješ pivo a panáky. V nich je nejvíc kalorií," uklidnila ji Marie.

Tereze setkání s dietoložkou zvedlo náladu. A to se ho tolik bála! "Vyrážím vstříc jaru," rozloučila se a odběhla rozverným tanečním krokem.