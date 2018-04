VÝŽIVOVÁ PORADKYNĚ MONIKA DIVIŠOVÁ RADÍ:

1. Hlídejte si cukr Nejde jen o dortíky, "rychlé" cukry číhají i v bílém pečivu a těstovinách.

2. Buďte v pohybu Stále opakovaný fakt - nezhubnete bez fyzické aktivity (alespoň 3x týdně 40 min.). Nastartujete spalování tuků a v kombinaci se zdravou stravou to s pohybem půjde dvakrát rychleji!

3. Hladovění zakázáno Rozložte si energetický příjem na celý den: snídaně 20 %, svačiny 20 %, oběd 35 % a večeře 25 % celkové denní spotřeby. Nenechávejte tělo bez "paliva", vrátí vám to v podobě jo-jo efektu i s úroky. Jezte méně a často!

4. Pestře, prosím Není třeba jíst pouze saláty, v jídelníčku potřebujete také kvalitní bílkoviny, sacharidy i správný tuk. Pokuste se každý týden zapojit jednu novou (zdravou ) potravinu, do tří měsíců máte pestrý jídelníček.

5. Raketový start Nevynechávejte snídani! Se zdravou snídaní rozjedete spalování hned od rána.

Dietní recepty z dovolené



Salát Caprese

Porce: 1 130 kJ

PRO 1 OSOBU

* 100 g mozzarelly light v nálevu

* 1 lžíce olivového oleje

* 1 snítka bazalky

* sůl, pepř na dochucení

1. Mozzarellu necháme okapat a nakrájíme ji na plátky. Omyjeme cherry rajčata a nakrájíme je na plátky. Na talíři prokládáme plátky rajčete a mozzarelly, pokapeme kvalitním extra panenským olejem a posypeme čerstvě mletým pepřem a solí.

2. Navrch naklademe lístky bazalky.

Cibulačka se sýrem

Porce: 700 kJ

PRO 4 OSOBY

* 1,5 l zeleninového vývaru (může být z kostky)

* 500 g cibule

* 1 lžíce olivového oleje

* petrželka na ozdobení

* 100 g strouhaného sýra ementálského typu

1. Cibuli oloupeme a nakrájíme na klínky. V hrnci rozehřejeme lžíci olivového oleje a osmažíme na ní nakrájenou cibulku do světlohněda. Zalijeme vývarem a necháme 10 až 15 minut povařit.

2. Nalijeme do talířů a posypeme natí a strouhaným sýrem.

Pangasius s koprem

Porce: přibližně 732 kJ

PRO 1 OSOBU

* 100 g filetů pangasia

* 1 lžíce olivového oleje

* 1 citron

* 2 snítky kopru

* sůl a pepř podle chuti

1. Lehce povolené maso pangasia omyjeme, osušíme a vložíme do zapékací misky. Pečlivě omyjeme citron a z poloviny naškrábeme kůru na tenké proužky a vymačkáme šťávu. Jednu snítku kopru nakrájíme nadrobno.

2. Z olivového oleje, citronové šťávy a kopru umícháme dresink, který nalijeme na posolené a lehce opepřené filety. Vložíme do předehřáté trouby na 150 stupňů a pečeme 15-20 minut. Rybu přendáme na talíř a ozdobíme zbylou snítkou kopru a měsíčky nakrájeného citronu.

3. Podáváme s indiánskou rýží (50 g 732 kJ).

Jehněčí kebab



Porce: 1 200 kJ

PRO 1 OSOBU

* 100 g jehněčího plecka nebo vykostěného ramínka

* 1 paprika

* 2 větší červené cibule

* 100 g cherry rajčat

* sůl, pepř

1. Maso omyjeme, osušíme a nakrájíme na stejnoměrné kostičky. Cibuli nakrájíme na klínky, papriku na větší kostky a rajčata ponecháme celá. Na špízovou jehlu nebo namočenou špejli napichujeme střídavě maso a kousky zeleniny.

2. Špízy osolíme, opepříme a grilujeme 15-20 minut v troubě vyhřáté na 200 °C.

Zeleninový wok



Porce: 930 kJ

PRO 1 OSOBU

* 80 g červené papriky

* 80 g brokolice

* pár špenát. listů

* 50 g tofu

* hrst (cca 20 g) skleněných nudlí

* 1/2 cibule

* 1 lžička rostlinného oleje

* 1 lžička sójové omáčky

* sůl, pepř

1. V pánvi wok rozpálíme olej a orestujeme na něm na proužky nakrájenou cibuli. Přidáme na kostky nakrájené tofu a zprudka osmahneme. Za cca 3 minuty přidáme brokolici rozebranou na malé růžičky a na proužky nakrájenou papriku. Lehce podlijeme vodou a přidáme sójovou omáčku, sůl a pepř. Krátce restujeme, dokud se voda neodpaří. Na poslední půlminutu přidáme ještě špenátové listy.

2. Mezitím si podle návodu připravíme skleněné nudle.

3. Jakmile je zelenina hotová (měla by zůstat lehce křupavá), smícháme ji s nudlemi.

Květákové kari



Porce: 885 kJ

PRO 1 OSOBU

* 1 lžíce rostlinného oleje

* 1 lžička kari koření

* 1/2 lžičky římského kmínu

* 100 g květáku

* 50 g čerstvého nebo mraženého hrášku

* sůl

* 50 g brambor

* 1 rajče

* 50 ml vody

* trochu zelené cibulkové natě

1. V silnostěnné vyšší pánvi rozehřejeme olej a orestujeme na něm za stálého míchání kari koření a římský kmín. Přisypeme květák rozebraný na růžičky a na kostky pokrájené brambory. Promícháme, aby se obojí obalilo kořením.

2. Osolíme a zastříkneme trochou vody. Pak pánev přikryjeme a dusíme asi deset minut. Přihodíme zelený hrášek a na kostky pokrájené rajče. Mělo by pustit šťávu, pokud by omáčka byla příliš suchá, přidáme do ní trochu vody. Dusíme dalších asi 5 minut. Dochutíme solí a pepřem.

3. Podáváme ozdobené sekanou cibulkovou natí.

Tortilla s kuřetem



Porce: přibližně 1 080 kJ

PRO 1 OSOBU

* 1 tortilla (40 g)

* 100 g kuřecích prsou

* 1/2 zelené papriky

* 1/2 žluté papriky

* 2 lžíce mražené kukuřice

* 1 červená cibule

* 2 lžíce bílého jogurtu

* 1 chilli paprička

* sůl, pepř podle chuti

* zelená petrželka

1. Kuřecí prsa omyjeme, osušíme a nakrájíme na tenké nudličky. Rozpálíme grilovací pánev a maso osmahneme ze všech stran, osolíme a opepříme. K masu přidáme cibuli, papriky nakrájené na proužky a nadrobno nakrájenou chilli papričku. Krátce ogrilujeme, aby zelenina zůstala křehká, a podle chuti dosolíme.

2. Směsí naplníme tortillu, zakápneme jogurtem a zabalíme. Posypeme petrželkou a podáváme.