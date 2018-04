Dietní recepty: bylinkové obědy a večeře

Obědy

Koláč z brambor a pampelišek

Příprava 40 minut + pečení 75 minut

Pro 4 osoby

* 500 g listů pampelišek

* sůl

* 1 svazek jarních cibulek

* 300-350 g zralých rajčat

* 6 lžic olivového oleje

* 1-2 červených chilli papriček

* 1/8 litru bílého vína

* 50 g strouhanky

* 5 stroužků česneku

* 1 hrst petržele

* 500 g brambor

* 100 g strouhaného sýru pecorino

1. Troubu předehřejeme na 180 stupňů. Omyjeme listy pampelišek, obereme stonky a nakrájíme na kousky dlouhé asi 3 cm. Blanšírujeme minutu ve vroucí osolené vodě, okapeme a propláchneme studenou vodou. Jarní cibulky na tenká kolečka, rajčata na měsíčky. Rozehřejeme 2 lžíce oleje na pánvi a krátce cibulku a rajčata osmažíme. Omyjeme chilli papričky, odstraníme z nich semínka, najemno je nakrájíme a přidáme do pánve. Přilijeme víno, lehce osolíme a vaříme zvolna asi 15 minut. V jiné pánvi lehce opražíme strouhanku a dáme do mísy. Oloupeme česnek a prolisujeme ho k ní. Omyjeme petržel, okapeme, najemno nakrájíme, přidáme ke strouhance a promícháme.

2. Oloupeme a natenko nakrájíme brambory. Smícháme s rajčaty a listy pampelišek a vložíme do pečicí nádoby - střídáme vrstvu směsi s vrstvou strouhanky, ta by měla být poslední. Zakapeme olejem a posypeme sýrem. Pečeme asi 75 minut.

Gnocchi s ricottou a kopřivami

Příprava 40 minut + vaření 7 minut

Pro 4 osoby

* 300 g špenátu

* 200 g kopřiv

* 175 g sýru ricotta

* trochu citronové kůry

* 80 g čerstvě strouhaného parmazánu

* 2 vejce

* 1 žloutek

* 200 g mouky

* sůl a čerstvě mletý pepř

* muškátový oříšek

* 4 rajčata

* 1 stroužek česneku

* 3 lžíce olivového oleje

* trochu citronové šťávy

* kopřivy na ozdobu

1. Omyjeme špenátové listy a kopřivy a rychle povaříme ve vařící osolené vodě. Zalijeme ledovou vodou a vymačkáme dosucha. Nakrájíme listy najemno a smícháme do hladkého těstíčka spolu s ricottou, citronovou kůrou, 40 g parmazánu, vajíčky, žloutkem a moukou. Osolíme, opepříme a dochutíme muškátovým oříškem. Lžičkou vykrajujeme noky, odložíme je na vál a potom všechny naráz vhodíme do vařící osolené vody. Vaříme mírným ohněm 4-5 minut.

2. Umyjeme rajčata, rozčtvrtíme je, odstraníme semínka a nakrájíme na kostičky. Oloupeme a najemno pokrájíme česnek. Mírně rozehřejeme olej a osmažíme česnek do změknutí. Přidáme rajčata a povaříme doměkka, potom osolíme a přidáme citronovou šťávu. 3 Scedíme gnocchi, položíme na zahřáté talíře a polijeme rajčatovou směsí. Posypeme zbytkem parmazánu a podáváme ozdobené lístky kopřivy.

Další varianty:

1. Kuřecí játra: 100 g kuřecích jater dušených na slanině se dvěma lžícemi rýže Natural, k tomu 80 g salátu z červené řepy

2. Ovocné knedlíky: 2 tvarohové ovocné knedlíky s máslem a cukrem

Hovězí nudličky s paprikou a medvědím česnekem

Příprava + marinování 85 minut

Pro 4 osoby

* 500 g zadního hovězího

* 2 lžíce tmavé sojové omáčky

* 2 lžíce sezamového oleje

* 2 lžíce sladké chilli omáčky

* 1 žloutek

* 1 cibule

* 1-2 červené chilli papričky

* 1 červená paprika

* 400 g dužiny ze žluté dýně

* 1 hrst medvědího česneku

* lžíce rostlinného oleje

* 3-4 lžíce sezamových semínek

1. Maso nakrájíme na nudličky a dáme do misky. Přidáme sójovou omáčku, sezamový olej, chilli omáčku, žloutek a dobře zamícháme. Marinujeme v lednici asi hodinu. Mezitím oloupeme a jemně nakrájíme cibuli. Omyjeme chilli papričky, odstraníme z nich semínka a vnitřní žebrování a nakrájíme. Omyjeme, rozpůlíme a od semeníme červenou papriku. Nakrájíme ji na kostky. Nakrájíme dužinu z dýně na kostky velikosti sousta a vaříme ve vroucí osolené vodě asi 6-8 minut.

2. Omyjeme medvědí česnek, osušíme, odstraníme stopky a listy rozpůlíme. Blanšírujeme ve vařící vodě pár minut, potom propláchneme ledovou vodou a osušíme. Ve woku rozehřejeme olej a za stálého míchání osmažíme cibuli, chilli papričky, papriku a dýni. Vyndáme zeleninu z pánve a rychle osmažíme maso v oleji, který v pánvi zbyl. Vrátíme k masu zeleninu, smícháme a prohřejeme. Přidáme medvědí česnek a sezamová semínka. Podáváme v miskách a přikusujeme plátky knäckebrotu.

Rizoto s medvědím česnekem

Příprava 20 minut + vaření 20 minut

Pro 4 osoby

Na rizoto:

* 1 cibule

* 1 lžíce olivového oleje

* 300 g rýže na rizoto

* 1 bobkový list

* 80 ml bílého vína

* 750 ml horkého kuřecího vývaru

* sůl

* kajenský pepř

* 2 lžíce parmazánu na hobliny

* na ozdobu lístky medvědího česneku

Na pesto:

* 200 g medvědího česneku

* 2 lžíce strouhaného parmazánu

* 1 lžíce pražených mandlí, strouhaných

* 1 malý stroužek česneku na plátky

* 40 ml olivového oleje

* čerstvě strouhaný pepř

* 2 lžičky citronové šťávy

1. Na pánvi rozpálíme olej a nadrobno nakrájenou cibuli necháme zesklovatět. Přidáme rýži a smažíme, dokud zrnka nezprůhlední. Přidáme bobkový list a víno a vaříme, dokud se víno nevypaří. Přilijeme trochu vývaru, snížíme teplotu a mícháme do té doby, než se vývar vsákne do rýže. Pak postupně přidáváme další části vývaru, mícháme, až rýže absorbuje všechen. Trvá to asi 15 až 20 minut.

2. Ochutíme rizoto solí a pepřem. Přidáme asi 4 lžíce pesta, které připravíme tak, že utřeme všechny suroviny v hmoždíři či v robotu. Rizoto posypeme hoblinami parmazánu a podáváme ozdobené lístky medvědího česneku.

Večeře

Jarní salát s prosciuttem, parmazánem a chudobkami

Příprava 25 minut

Pro 4 osoby

* 200 g míchaných salátových listů

* 1 cibule

* 150 g parmské šunky, tence nakrájené

* 1 lžička středně pálivé hořčice

* 3 lžíce bílého vinného octa

* 2-3 lžíce zeleninového vývaru

* 1 lžička medu

* 4-5 lžic olivového oleje

* sůl a pepř

* 560 g parmazánu v hoblinách

* hrst chudobek

1. Salátové listy omyjeme, necháme okapat a natrháme na kousky. Oloupeme a natenko nakrájíme cibuli. Nakrájíme šunku na 3-5 cm široké proužky. Dobře promícháme hořčici, ocet, vývar, med a olivový olej v misce. Ochutíme solí a pepřem. Smícháme salátové listy s cibulí a rozdělíme na čtyři talíře. Na každou porci dáme trochu šunky a pokropíme dresinkem. Ozdobíme hoblinami parmazánu a posypeme chudobkami.

Pampeliškový salát s ovčím sýrem

Příprava 15 minut

Pro 4 osoby

* 125 g listů z mladých pampelišek

* 1 jarní cibulka

* 2 větvičky tymiánu

* 4 plátky měkkého ovčího sýra s modrou plísní (cca 200 g)

Na zálivku:

* 4 lžíce slunečnicového oleje

* 1 lžíce citronové šťávy

* 2 lžíce bílého vinného octa

* bílý pepř, sůl

* špetka cukru

* případně tmavý chléb jako příloha

1. Listy pampelišky omyjeme a osušíme. Jarní cibulku nakrájíme na velmi tenká kolečka. Z tymiánu obereme lístky. Rozdělíme pampelišky na čtyři talíře, na každý položíme plátek sýra a posypeme lístky tymiánu. Smícháme olej s citronovou šťávou, octem, solí, pepřem a cukrem a pokapeme jím sýr. Při mírnější dietě přiložíme plátek chleba, jinak jíme bez přílohy.

Houbové špízy plněné medvědím česnekem a měkkým bylinkovým sýrem

Příprava 50 minut

Pro 8 osob

* 150 g salátových listů

* 50 g listů z pampelišky

* 4 rajčata

* 40 ks žampionů

* 8 proužků slaniny

* 100 g středně tvrdého sýra

* 3 lžíce bílého vinného octa

* 1/2 lžičky hořčice

* čerstvě mletý pepř, sůl

* 1/2 lžičky cukru

* 5 lžic olivového oleje

* rozmarýn, tymián

1. Očistíme houby a vykrojíme jim nohy. Ty jemně nasekáme a smícháme s kostkami sýra a česnekem. Osolíme a opepříme podle chuti. Rozpůlíme plátky slaniny a obalíme jí 16 hub. Naplníme houby sýrem. Napíchneme 4 houbové klobouky na každou jehlu tak, aby byly otevřené směrem doleva, a pátý klobouk opačně, aby držel náplň. Každá druhá a čtvrtá houba by měla být obalená ve slanině.

2. Smícháme olivový olej s rozmarýnem a tymiánem.

Položíme špízy na předehřátý gril nebo pánev a potřeme bylinkovým olejem. Opékáme z každé strany 10 minut, otáčíme a potíráme. Ihned podáváme. Při dietě je ideální jeden špíz.

Rajčatová omeleta s mozzarellou

Příprava 40 minut + odstátí 20 minut + pečení 10 minut

Pro 4 osoby

Na omeletu:

* 100 g hladké mouky

* sůl

* 150 ml mléka

* 2 menší vejce

Na náplň:

* 250 g listů z pampelišky

* 25 g piniových semínek, nasucho opražených

* 1/2 šalotky

* 1 lžíce másla

* sůl

* čerstvě mletý pepř

* muškátový oříšek

* 2 rajčata

* 100 g mozzarelly

1. Troubu předehřejeme na 250 stupňů. Smícháme všechny ingredience na omelety v misce a necháme přikryté stát 20 minut.

2. Listy pampelišek blanšírujeme asi minutu. Opláchneme ledovou vodou, osušíme a nahrubo nakrájíme. Najemno pokrájíme šalotku a na másle ji necháme zesklovatět. Přidáme listy, piniová semínka, sůl, pepř a ochutíme muškátovým oříškem.

3. Nakrájíme rajčata a mozzarellu na plátky. Na rozpáleném másle upečeme 4 omelety. Hotové je dáme na plech s pečicím papírem a poklademe pampeliškami, rajčaty a mozzarellou a vložíme na 8-10 minut do předehřáté trouby, dokud se sýr nerozpustí a mírně nezezlátne.

Další varianty:

1. Pečený pangasius: 250 g pangasia pečeného na troše másla se 150 g šopského salátu

2. Bavorská sekaná: 100 g bavorské sekané s hořčicí a k tomu 100 g salátu z kysaného zelí

3. Večeře z grilu: 80 g grilovaného sýra El Grillo se 150 g grilované cukety a 150 g grilované papriky